Dados da missão lunar da Índia apoiam a teoria lunar de longo prazo

A histórica missão Chandrayaan-3, que fez da Índia o quarto país a pousar na Lua há um ano, na sexta-feira, revelou novas evidências que apoiam a teoria da história lunar inicial.

Quando a missão pousou nas regiões meridionais de alta latitude da Lua, perto do pólo sul da Lua, lançou um pequeno veículo espacial de seis rodas chamado Pragyan, que significa sabedoria em sânscrito. O rover estava equipado com instrumentos científicos que lhe permitiram examinar partículas no solo lunar e medir os elementos ali presentes.

Pragyaan fez 23 medições enquanto o Chandrayaan-3 rolava sobre uma área de 338 pés (103 metros) da superfície lunar, a 164 pés (50 metros) da plataforma de pouso, durante cerca de 10 dias. Os dados do rover representam as primeiras medições de elementos no solo lunar próximo ao Pólo Sul.

Semelhante às amostras retiradas da região equatorial da Lua durante a missão Apollo 16 em 1972, o rover encontrou uma composição relativamente uniforme feita de uma rocha chamada anortosito ferroano.

Os pesquisadores relataram as descobertas em um estudo publicado quarta-feira na revista Natureza.

Os modelos lunares ajudam os cientistas a resolver mistérios sobre como a Lua se formou ao longo do tempo, incluindo como a Lua se formou nos primeiros dias caóticos do Sistema Solar.

A presença de rochas semelhantes em diferentes partes da Lua dá mais apoio à hipótese de décadas de que a Lua já foi coberta por um antigo oceano de magma, disseram os autores do estudo.

Existem muitas teorias sobre como a Lua se formou, mas a maioria dos cientistas concorda que há cerca de 4,5 mil milhões de anos, um objeto ou uma série de objetos do tamanho de Marte colidiu com a Terra e ejetou detritos derretidos suficientes para o espaço para formar a Lua.

As primeiras amostras lunares coletadas durante a missão Apollo 11 em 1969 levaram os pesquisadores a teorizar que a Lua já foi uma bola de magma derretida.

Os 842 libras (382 quilogramas) de rochas e solo lunar devolvidos à Terra pelas missões Apollo no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 refutaram as ideias de que a Lua era um corpo celeste capturado pela atração gravitacional da Terra, ou que a Lua se formou junto com a Terra. . Lixo. Amostras de rochas indicam que a Lua se formou cerca de 60 milhões de anos depois do início da formação do Sistema Solar. NASA.

O oceano de magma, com centenas a milhares de quilómetros de profundidade, durou cerca de 100 milhões de anos. A agência espacial diz. À medida que o oceano de magma esfriava, cristais se formavam dentro dele.

Algumas rochas e minerais, como o anortosito ferroano, sobem à superfície para formar a crosta e as montanhas da Lua, enquanto outros, minerais densos e ricos em magnésio, como a olivina, afundam-se profundamente abaixo da superfície, disse Nova Petro, Cientista do Programa de Exploração Lunar da NASA. Orbitador e Artemis III. Petro não esteve envolvido no novo estudo.

Embora a crosta lunar tenha uma espessura média de 31 milhas (50 quilómetros), a crosta lunar abaixo dela atinge uma profundidade de cerca de 838 milhas (1.350 quilómetros).

Todos os minerais e rochas da Lua têm uma história para contar sobre a história lunar, disse Pedro.

Quando o rover Pragyan realizou estudos de composição química do solo lunar, encontrou uma mistura de outros tipos de rochas, incluindo minerais como anortosito ferroano e olivina.

O local de pouso do Chandrayaan-3, conhecido como Ponto Shivashakti, ficava a cerca de 350 quilômetros da borda da Bacia Pólo Sul-Aitken, considerada a cratera mais antiga da Lua.

A equipa acredita que o impacto de um asteróide criou a bacia há cerca de 4,2 mil milhões a 4,3 mil milhões de anos, encontrou minerais ricos em magnésio, como a olivina, e misturou-os no solo lunar, disse o professor Santosh Vadavale, do Laboratório de Investigação Física em Ahmedabad. , Índia.

Os investigadores continuam a investigar a presença destes minerais no manto lunar para fornecer um contexto adicional para a origem e evolução da Lua, disse ele.

A missão demonstra porque é que o envio de naves espaciais para diferentes regiões lunares é importante para a compreensão da história da Lua, disse Vadavale.

“Todos os pousos anteriores bem-sucedidos na Lua foram limitados às regiões equatoriais e de latitude média”, disse ele. “Chandrayaan-3 é a primeira missão a pousar com sucesso nas regiões polares da Lua e realizar análises internas. Estas novas medições em áreas anteriormente inexploradas (o oceano de magma lunar) aumentaram ainda mais a confiança na hipótese.

Em seguida, o Programa de Exploração Lunar Indiano pretende explorar as regiões permanentemente sombreadas dos pólos lunares e devolver amostras para análise detalhada em laboratórios na Terra, disse Vadavale.

Embora a erosão e o movimento das placas tectónicas tenham destruído as evidências de como a Terra se formou, a Lua permanece praticamente inalterada, exceto pelas crateras de impacto, disse Pedro.

“Cada vez que pousamos na superfície lunar, isso ancora esse entendimento em um local específico da superfície, o que é muito útil para testar todos os modelos e hipóteses que temos”, disse ele. “A hipótese de um oceano de magma é o que pensamos sobre a Lua, especialmente no início de sua história. O fim da missão Chandrayaan-3 acrescenta outro ponto de dados de superfície.

Cada missão não só acrescenta mais uma peça ao puzzle da compreensão da Lua, mas também fornece informações sobre como outros planetas rochosos como a Terra e Marte se formaram. A compreensão dos cientistas sobre como a Lua se formou impulsiona modelos de como todos os planetas se formam e mudam, incluindo aqueles fora do nosso sistema solar, disse Pedro.

À medida que mais missões são planejadas para retornar à superfície lunar, é como se fosse um presente que continua sendo oferecido, especialmente com a oportunidade de coletar amostras de diferentes regiões da Lua, incluindo o outro lado e os pólos.

“Cada vez que obtemos uma nova informação”, disse Pedro, “isso aumenta esse presente”.