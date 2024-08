Cronograma da NBA 2024-25: 10 jogos para assistir nesta temporada, incluindo Knicks no Celtics e Lakers no Warriors

O A programação completa da temporada 2024-25 da NBA foi divulgada quinta-feiraAs medidas serão tomadas com dois meses de antecedência. A noite de abertura está marcada para 22 de outubro e contará com o atual campeão Boston Celtics contra seus rivais de longa data, o New York Knicks, o Los Angeles Lakers e o Minnesota Timberwolves.

Enquanto aguardamos o que poderá ser outra temporada emocionante, aqui estão os 10 jogos pelos quais estamos mais ansiosos. Para este exercício, desenvolvemos algumas regras básicas:

Nenhuma equipe pode participar mais de duas vezes

Além da primeira final, não poderá haver jogos depois do Natal

Apenas um jogo por noite

22 de outubro: Knicks no Celtics

Isso deve ficar muito claro. Por um lado, é o primeiro jogo da temporada, que é sempre um evento importante, independentemente das equipas que estão a jogar. A estreia deste ano será um evento maior do que o normal, com os Celtics celebrando o Ring Night contra os Knicks – não apenas um rival histórico, mas uma das principais ameaças ao seu trono.

23 de outubro: Bucks at Sixers

A temporada 2023-24 terminou mais cedo tanto para o Bucks quanto para o Sixers, que foram eliminados na primeira rodada dos playoffs devido a lesões. Ambas as equipes vão tentar se recuperar e lutar pelo título e esta abertura da temporada será um grande teste. Além disso, pudemos ver outra batalha de Giannis Antetokounmpo-Joel Embiid e a estreia de Paul George no Sixers.

Os Grizzlies e Rockets são dois dos times mais intrigantes desta temporada. Os Grizzlies terão Za Morant de volta e, se permanecerem saudáveis, poderão fazer barulho na Conferência Oeste. Os Rockets, por sua vez, esperam fazer o mesmo se seu núcleo jovem continuar a se mostrar promissor. Este confronto da semana de abertura será uma indicação antecipada da posição das duas equipes.

Victor Vembanyama acabou fugindo com o prêmio de Estreante do Ano na temporada passada, mas foi uma corrida real devido à temporada igualmente excelente de Sade Holmgren. Quando os Spurs viajarem para Oklahoma City em 30 de outubro, dois dos melhores jovens grandes da liga se encontrarão pela primeira vez nesta nova temporada, e deve ser muito divertido.

1º de novembro: Nuggets em Timberwolves

A espetacular série de playoffs semifinais da última temporada entre essas equipes contou com várias reviravoltas, com os Timberwolves chocando os campeões em título novamente com um segundo tempo de 20 pontos no jogo 7. Esta é a primeira revanche entre os clubes e o Nuggets deve vir com um pouco mais de motivação.

A saída de Klay Thompson dos Warriors após 13 anos não foi surpreendente na época. Será estranho vê-lo com uma camisa nova nesta temporada. Sua primeira viagem de volta à Bay Area com os Warriors certamente será uma noite emocionante.

15 de novembro: Lagos em Spurs

Um segundo jogo em Wembanyama deveria estar na lista, então por que não o primeiro dos Spurs contra o Lakers? Vembanyama teve média de 23,3 pontos, 12,7 rebotes, cinco assistências, 3,3 roubos de bola e 4,3 bloqueios contra LeBron James and Co. Notavelmente, será a primeira vez que ele enfrentará James e Anthony Davis desde que a seleção dos EUA venceu a França e conquistou a medalha de ouro em Paris.

22 de novembro: Pacers no Bucks

Não existem muitas rivalidades verdadeiras na NBA, mas a rivalidade entre Pacers e Bucks certamente se qualifica. Entre o torneio da temporada, a temporada regular e os playoffs, eles se enfrentaram 11 vezes na temporada passada, com muitos momentos dramáticos ao longo do caminho. Essas equipes legitimamente não se gostam, e o primeiro encontro desta temporada pode ser repleto de fogos de artifício.

25 de dezembro: Lakers x Warriors

Finalmente pudemos ver LeBron James e Steph Curry entrando em quadra juntos como companheiros de equipe durante as Olimpíadas de Paris, e eles se combinaram para algumas performances deslumbrantes para trazer para casa o ouro para a equipe dos EUA. Agora, eles voltarão como rivais e se enfrentarão no dia de Natal desta temporada. Infelizmente, não haverá muitos confrontos entre dois dos maiores jogadores não só desta geração, mas de todos os tempos. Devemos aproveitá-los enquanto podemos.

25 de janeiro: Celtics x Mavericks

Novamente, isso é óbvio. É uma pena que tenhamos que esperar até o final de janeiro para nossa primeira participação nas finais da temporada, mas o lado bom é que Kristaps Porzingis está saudável. A maioria das figuras-chave de ambas as equipes ainda estão lá, junto com alguns rostos novos, principalmente Klay Thompson.