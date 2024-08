Cratera formada a partir de evento de destruição da Terra por asteróide ‘tipo C’ rico em carbono, dizem cientistas | Asteróides

Quando uma enorme rocha espacial atingiu a Terra há 66 metros, exterminou as maiores espécies e pôs fim ao reinado dos dinossauros. Agora os cientistas dizem ter uma nova visão sobre a sua composição.

Especialistas que estudam o material depositado durante o evento dizem ter encontrado sinais que apoiam a ideia de que a cratera de impacto Cixulean foi formada por um asteróide “tipo C” rico em carbono que se formou primeiro além da órbita de Júpiter. .

Mario Fischer-Gotte, co-autor da investigação na Universidade de Colónia, disse que a equipa está agora interessada em ver depósitos associados a um impacto. Uma extinção em massa há cerca de 215 milhões de anos.

“Desta forma, podemos descobrir se os impactos de asteróides do tipo C têm uma alta probabilidade de causar eventos de extinção em massa na Terra”, disse ele.

Escrevendo em uma revista científicaOs investigadores relatam como analisaram diferentes tipos, ou isótopos, de ruténio dentro de uma camada de material que se instalou na Terra após o impacto há 66 milhões de anos.

“Esta camada contém vestígios dos restos do asteróide”, disse Fischer-Gotte.

A equipe optou por analisar o rutênio porque o metal é muito raro na crosta terrestre.

“O rutênio que vemos nesta camada é quase 100% derivado do asteróide”, disse Fischer-Gotte, dando aos cientistas uma maneira de determinar a composição e o tipo de impacto.

A equipe encontrou amostras da camada na Dinamarca, Itália e Espanha, todas mostrando a mesma composição isotópica de rutênio.

É importante ressaltar, diz Fischer-Gödde, que o efeito da composição é diferente daquele comumente encontrado na Terra, rejeitando a teoria de que a presença de rutênio e outros metais, como ósmio e platina, está sob erupções passadas dos vulcões Deccan Traps.

A equipa também levantou dúvidas sobre a possibilidade de o impacto ter sido um cometa, uma vez que a composição isotópica de ruténio das amostras diferia daquela dos meteoritos que se pensava serem fragmentos de cometas perdidos no gelo.

Em vez disso, as descobertas do isótopo de ruténio são comparadas com a composição média de meteoritos de asteróides carbonáceos (tipo C) – rochas espaciais ricas em carbono que se teriam formado no início do Sistema Solar, para além da órbita de Júpiter.

Mas permanecem dúvidas sobre de onde veio o asteroide antes de seguir em direção à Terra.

Asteróides do tipo C podem ser encontrados hoje no cinturão de asteróides, localizado entre Marte e Júpiter, disse Fischer-Gotte, porque logo após a formação do Sistema Solar, Júpiter migrou, dispersando asteróides no processo.

Como resultado, a pior rocha espacial poderia ter vindo de lá, diz ele.

“É possível que dois corpos de asteróides tenham colidido no cinturão, e então este fragmento tenha entrado em uma órbita que cruzou a Terra. Isso poderia ser um cenário”, disse ele, embora existam outras possibilidades, incluindo a de que tenha vindo da nuvem de Oort, que pensa-se que rodeia o sistema solar.

O Dr. Craig Walton, da Universidade de Cambridge, que não esteve envolvido no trabalho, disse que a investigação era entusiasmante, embora na sua opinião não estivesse claro se o impacto foi um asteróide ou um cometa.

“No entanto, este tipo de trabalho dá-nos informações detalhadas sobre a natureza dos materiais que moldaram tão dramaticamente a história da Terra”, disse ele.