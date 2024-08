Como observar a terça-feira e a conjunção mais próxima de Júpiter esta semana: NPR

Alterar o título via NASA/AP

Olhe para o céu esta semana e você verá Marte e Júpiter em uma linha estreita que não era vista há anos.

Na quarta-feira, os dois planetas estarão mais próximos um do outro, vistos da Terra desde 2018.

Na verdade, os dois estão a mais de 350 milhões de milhas um do outro. A reunião é um exemplo extraordinário de lugar certo, hora certa. Quando Marte transita por Júpiter, a Terra está perfeitamente posicionada para que os outros dois planetas apareçam muito próximos, um fenômeno astronômico conhecido como conjunção.

Esta é uma ilusão de ótica celestial, visível a olho nu – graças ao brilho dos dois planetas. O evento entre Marte e Júpiter só aconteceria novamente nos próximos dois anos.

Os dois planetas aparecerão muito próximos na quarta-feira, e o melhor momento para ver o par é algumas horas antes do nascer do sol. De acordo com Elizabeth Warner, membro do corpo docente do Departamento de Astronomia da Universidade de Maryland, os espectadores podem agora começar a desfrutar de ambos e ver a distância aparente de Marte e Júpiter diminuir e depois expandir.

“Você pode ver como esses dois dançam no céu”, disse ele, sugerindo que os espectadores observassem o céu pela manhã, antes do nascer do sol e durante toda a semana.

Depois de quarta-feira, o planeta vermelho Marte começará a se afastar do gigante gasoso Júpiter. Mas há mais razões para procurar. Em 27 de agosto, os dois planetas, juntamente com a Lua crescente, formarão uma combinação deslumbrante no céu. NASA.