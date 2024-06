College World Series: Gators 5, NC State 4 – Gaglianone, Shellnut homer, Neely finaliza Wolfpack

College World Series no CHARLES SCHWAB FIELD

Flórida 5, estado da Carolina do Norte 4

O que aconteceu: A temporada da Flórida continua viva com os Gators derrotando o Wolfpack por 5 a 4 na tarde de segunda-feira em um jogo de eliminação no College World Series. NC State obteve uma vantagem de 1 a 0 em um single RBI no primeiro turno Brandon Butterworth. No entanto, a Flórida marcou quatro corridas no segundo turno para assumir o controle. O Wolfpack reduziu a vantagem para 4-3 e 5-4, mas os Gators nunca mais perderam. Jack Gaglianon E Tyler Shelnut Os Gators se recuperaram de uma derrota inicial contra o Texas A&M pela sétima vez em nove jogos no torneio da NCAA.

Jogabilidade: Gaglianone fez 1-1 com 2 eliminações para o segundo lugar. Ele acertou um arremesso de 0-1 do canhoto Wolfpack Dominic Friton 404 pés no campo direito para um home run de três corridas. O arremesso de linha de Gaglianone teve uma velocidade de saída de 116 mph e colocou os Gators na frente depois que o NC State marcou uma corrida no primeiro inning.

No centro das atenções: Quem mais, o número 14 dos Gaglianone gravou ainda mais seu nome nos livros de recordes da Flórida (veja “Em números” abaixo). Enquanto isso, ele teve que deixar o monte após o primeiro turno devido a problemas de controle. Ele acertou um rebatedor, desistiu de uma corrida e caminhou duas na primeira. Gaglianone acertou apenas 16 rebatidas em sua primeira entrada de 33 arremessos e foi substituído pelo canhoto. Kat Fisher Segundo.

Estado de preparação: de perto Brandon Neely Ele conquistou sua quinta defesa da temporada ao lançar três entradas sem gols, continuando seu excelente trabalho durante o torneio da NCAA. Neely arremessou 21 das 84 entradas da Flórida nesta temporada – ou 25 por cento.

de perto Brandon Neely e o terceiro base Dale Thomas Deixe o campo após a sétima entrada. (Foto: John Paternoster/UAA Communications)



Momento chave: Flórida lidera por 5-4 Jake Clemente Wolfpack caminhou como o rebatedor inicial Então Serrano III Sétimo para começar. O’Sullivan caminhou até o monte para substituir Clemente mais perto Brandon Neely . Como fez durante toda a pós-temporada, Neely excluiu o NC State e aposentou 3-4 rebatedores. Garrett Pennington E Alex Makarevich Antes de caminhar Jacob Cozard. Sem problemas. Neely eliminou Butterworth para encerrar o inning e manter os Gators à frente.

Por números: 74 – Caglianone fez um home run na carreira, empatando Matt LaPorta (2004-07) está no topo da lista de home run da carreira da UF. 34 – Os home runs de Gagliano nesta temporada quebraram seu recorde escolar em uma única temporada (33), estabelecido há uma temporada. 6 – Vitórias consecutivas da Flórida sobre o NC State no torneio da NCAA.

Ele disse: “Ele não tinha suas melhores coisas. Eu poderia dizer que ele tinha uma expressão estranha. Eu não queria pressioná-lo e tivemos Kate. [Fisher] Novo, foi isso que decidimos fazer.” – Treinador dos Gators Kevin O’Sullivan A decisão foi tomada de retirar Caglianone do monte após o primeiro turno

Próximo: A Flórida enfrentará o perdedor do Kentucky-Texas A&M esta noite em outro jogo de eliminação na terça-feira às 19h horário do leste dos EUA.

Pessoas notáveis

A Flórida está jogando na College World Series pela 14ª vez na história do programa e pela nona vez sob o comando de um técnico principal Kevin O’Sullivan . O’Sullivan levou os Gators a Omaha em nove das últimas 14 pós-temporadas.

. Os Gators já venceram oito dos nove jogos de eliminação do torneio da NCAA desde a temporada passada.

A Flórida venceu seu 20º jogo de retorno da campanha e o quinto da pós-temporada na segunda-feira.

Robertson melhorou para 12 de 35 em nove jogos do torneio da NCAA (0,343) com rebatidas múltiplas de segunda-feira.

Gaglianone empatou o recorde de todos os tempos do programa de Matt Laporta com seu 74º home run na carreira. Tim Hudson, de Auburn, se tornou o primeiro titular a fazer um home run em um jogo da CWS desde que conquistou o feito contra Rice em 1997.

Gaglianone estendeu sua seqüência de rebatidas para 50 jogos consecutivos. Gaglianone venceu 60 dos 64 jogos com segurança, ao mesmo tempo que alcançou com segurança em todas as competições, exceto uma. O 34º home run de Gaglianone fez dele o sexto Gator com 100 rebatidas em uma única temporada – empatado com Jeff Corcelletti pelo quinto maior número de rebatidas de todos os tempos.

Gaglianone tem 12 de 30 (0,400) com cinco home runs, quatro duplas, 13 corridas, 13 RBI, 14 caminhadas e cinco eliminações no Torneio da NCAA de 2024. Ele possui sete rebatidas e três home runs de todos os tempos no College World Series.

Gaglianone caminhou duas vezes intencionalmente para aumentar seu total na temporada para 30 na segunda-feira.

Neely conseguiu sua terceira defesa na pós-temporada e a quinta da campanha com uma entrada de alívio de três shutouts e seis strikeouts para encerrar o shutout.

Na pós-temporada de 2024, Neely fez seis aparições com um ERA de 1,29, 21 entradas lançadas, três corridas permitidas, 12 rebatidas permitidas e 32 eliminações. Neely arremessou 25% das entradas da pós-temporada da Flórida (21 de 84).

Shellnut quebrou uma seqüência de nove jogos consecutivos com seu 16º home run da temporada. Foi o primeiro home run da carreira de Shelnutt no College World Series.

A seqüência de 143 jogos consecutivos de pontuação na Flórida é a terceira mais longa na história do programa (27 de maio de 2022 até o presente).

Os Gators estão com 136-87 de todos os tempos no torneio da NCAA. A Flórida tem 26-27 anos no College World Series.

A Flórida está agora com 6-1 de todos os tempos vs. Estado NC (1-1 neutro). Os Gators estão 3-0 contra o Wolfpack sob o comando do técnico principal Kevin O’Sullivan (1-0 CWS)

O comparecimento oficial de segunda-feira foi de 23.578.

— Sullivan Portner contribuiu para este relatório.