Pegadas correspondentes encontradas na África e na América do Sul revelam que os dinossauros percorreram uma espécie de estrada há 120 milhões de anos, de acordo com uma nova pesquisa.

Arqueólogos encontraram mais de 260 pegadas de dinossauros do período Cretáceo Inferior no Brasil e em Camarões, separadas por 6.000 quilômetros em lados opostos do Oceano Atlântico.

As pegadas são semelhantes em idade, formato e contexto geográfico, disse Lewis L., paleontólogo da Southern Methodist University, no Texas, e principal autor de um estudo que descreve as pegadas publicado na segunda-feira. Museu de História Natural e Ciência do Novo México.

A maioria das pegadas fósseis foi feita por dinossauros terópodes de três patas, e algumas pertencem a saurópodes de quatro patas com longos pescoços e caudas ou ornitísquios com estruturas pélvicas semelhantes às de pássaros, disse a coautora do estudo, Diana B.

Pesquisador Associado em Vineyard, SMU.

As trilhas contam como movimentos massivos de massas terrestres criaram melhores condições para os dinossauros antes que os supercontinentes se dividissem nos sete continentes que conhecemos hoje.

Vestígios de antigos rios e lagos que existiram no supercontinente Gondwana, que se separou da maior massa de terra da Pangea, estão preservados na lama e no lodo, disse Jacobs.

“Uma das ligações geográficas mais jovens e mais curtas entre a África e a América do Sul é o cotovelo do nordeste do Brasil, onde hoje é a costa dos Camarões, no Golfo da Guiné”, disse Jacobs. “Os dois continentes eram contíguos ao longo desse curto trecho, de modo que os animais de ambos os lados dessa junção podiam atravessá-lo”.

A África e a América do Sul começaram a separar-se há cerca de 140 milhões de anos. A separação criou fendas na crosta terrestre e, à medida que as placas tectónicas abaixo da América do Sul e de África se separaram, o magma na crosta terrestre criou uma nova crosta oceânica. Com o tempo, o Oceano Atlântico Sul preencheu o espaço entre os dois continentes.

Mas antes que esta mudança gradual ocorresse, diferentes tipos de bacias foram formadas à medida que a superfície da Terra se dividia. Os rios alimentam bacias e formam lagos, disse Jacobs.

Os autores do estudo encontraram evidências na bacia do semi-gráben na região de Porborema, no nordeste do Brasil, e na bacia de Kome, no norte dos Camarões.

“Um meio-graben é uma bacia alongada criada pela atração da superfície da Terra, criando uma falha de um lado, o que significa que o fundo do vale desce em direção à falha onde o movimento está ocorrendo”, disse Jacobs por e-mail. “Segure sua mão na sua frente. Incline os dedos para baixo para indicar movimento com erro. Os rios fluem para o vale e os sedimentos e sedimentos são erodidos no lado mais alto do vale.

Em ambas as bacias, os pesquisadores encontraram pegadas de dinossauros, antigos sedimentos de rios e lagos e pólen fossilizado.

“As plantas alimentaram os herbívoros e apoiaram a cadeia alimentar”, disse ele. “Os depósitos de lama deixados pelos rios e lagos contêm pegadas de dinossauros, incluindo as de carnívoros, documentando que estes vales fluviais poderiam ter fornecido rotas específicas para viagens através dos continentes há 120 milhões de anos.”