Classificações do Fantasy Football 2024, preparação do draft: QB, RB, WR, TE Picks, Cheat Sheets, ADP, Stacks, From NFL Model

Na segunda metade da temporada passada, o quarterback dos Packers, Jordan Love, foi um dos passadores mais eficientes da NFL. Ele completou 70,3% de seus passes para 2.150 jardas e 20 touchdowns com uma interceptação nos últimos oito jogos. Esse segundo tempo lhe rendeu uma extensão de quatro anos no valor de US$ 220 milhões nesta entressafra. Agora, os fãs de Green Bay e Love esperam que ele possa aproveitar o final da última temporada e subir no ranking de QB do futebol fantasia de 2024. Então, onde Love deveria estar no ranking do Fantasy Football de 2024 e quais outros zagueiros deveriam ser considerados em suas folhas de dicas do Fantasy Football de 2024?

No ano passado, o modelo previu com precisão que o wide receiver dos Dolphins, Jaylen Waddle, não conseguiria cumprir seu ATP de futebol fantasia. O ADP do Fantasy Football de 2023 de Waddle foi de 34,86 no geral, e ele foi o 11º recebedor em média. Ele teria uma temporada de 1.000 jardas, mas teve apenas 72 recepções com quatro touchdowns, e foi classificado em primeiro lugar nas ligas CBS Sports PPR. 34 no futebol fantasia como wide receiver.

O mesmo modelo tem um histórico comprovado de fornecimento de dicas de futebol fantástico e, em 2020, A.J. Identificando Brown como um dorminhoco e acertando em cheio a temporada brutal de Jonathan Taylor em 2021. Além disso, é chamado de jogadores do passado do futebol fantástico, como Derrick Henry, Christian McCaffrey e Alvin Kamara em 2019. 2018 e Davante Adams em 2017. Qualquer um que confiasse nesses jogadores disputaria o título da liga.

Melhores classificações QB do Fantasy Football de 2024

Aqui está uma olhada nas três principais escolhas de QB do futebol fantasia de 2024 da SportsLine:

1. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles: Hurts está saindo de uma temporada em que correu para 3.858 jardas e 23 touchdowns na última temporada. Ele está tentando reduzir as 15 interceptações que lançou, mas sem sacrificar o ataque, já que ocupa o terceiro lugar entre os QBs da NFL em jardas aéreas por tentativa de passe (8,7) e o quarto em pontos de fantasia (0,65).

2. Josh Allen, Buffalo Bills: Allen correu para 15 touchdowns e arremessou para 4.306 jardas e 29 touchdowns na última temporada. No entanto, ele lutou com turnovers (18 interceptações e sete fumbles) e agora perdeu o recebedor nº 1 Stefon Diggs (negociado com Houston). Allen terminou como QB1 ou QB2 em cada uma das últimas quatro temporadas, e o modelo prevê outro final forte em 2024.

3. Lamar Jackson, Baltimore Ravens: O atual MVP da NFL arremessou para 3.678 jardas e 24 touchdowns com sete interceptações, enquanto corria para 821 jardas e cinco pontuações. Com Derrick Henry agora no elenco suavizando as defesas, espere ainda mais jogadas importantes de Jackson e procure um contra um fora das façanhas. Confira mais ótimos QBs aqui.

Melhores classificações RB do Fantasy Football de 2024

Aqui está uma olhada nas três principais escolhas do 2024 Fantasy Football RB da SportsLine:

1. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers: Esta é a escolha geral número 1 em todos os formatos. Classificado em 1º. McCaffrey tem 3.233 jardas de scrimmage e 31 touchdowns em 27 jogos desde que ingressou no 49ers, e você pode marcá-lo para 20 toques ou mais quase semanalmente.

2. Brees Hall, New York Jets: O status de Hall no início de 2023 era questionável, pois ele se recuperou de uma lesão no final da temporada em sua temporada de estreia e os Jets o limitaram no primeiro mês da temporada, dando-lhe apenas 37 toques. o primeiro. Quatro jogos. No entanto, ele teve um dia corrido de 177 jardas contra o Broncos e lançou 1.585 jardas de scrimmage e nove pontuações. Ele está saudável agora e deve ser o ponto focal do ataque dos Jets.

3. Saquon Barkley, Philadelphia Eagles: Barkley trocou os Giants pelos Eagles nesta entressafra depois de não conseguir garantir uma prorrogação após seis anos em Nova York. Agora ele jogará atrás de uma linha ofensiva melhor do que está acostumado e cercado por um elenco talentoso de talentos dos Eagles. Ele produziu 2.892 jardas de scrimmage e 20 touchdowns nas últimas duas temporadas e pode ter um ano ainda melhor com a Filadélfia em 2024. Confira mais ótimos RBs aqui.

Melhores classificações WR de Fantasy Football de 2024

Aqui está uma olhada nas três principais escolhas do 2024 Fantasy Football WR da SportsLine:

1. CeeDee Lamb, Dallas Cowboys: A ex-estrela do Oklahoma continuou a melhorar ao longo de sua carreira e terminou como WR1 em pontos de fantasia por jogo na última temporada. Lamb terminou com mais de 100 jardas em 7 de seus últimos 12 jogos, incluindo um desempenho de 227 jardas na Semana 17. Ele deve lutar pelo título do WR1 novamente nesta temporada, especialmente porque Dallas retorna com o mesmo elenco do ano passado.

2. Tyreek Hill, Miami Dolphins: Hill terminou em segundo lugar entre os wide receivers de fantasia no ano passado. Ele tem mais de 1.700 jardas recebidas e 12 touchdowns aos 29 anos, então não há nada que sugira uma queda em Hill este ano. O ataque de Miami provou que pode fornecer muito tamanho para muitas estrelas da fantasia, incluindo Hill e o quarterback Jaylen Waddle.

3. Rua Amon-Ra. Brown, Detroit Lions: Ele terminou em terceiro atrás de Lamb e Hill na última temporada, com média de 16,5 pontos por jogo e 247,5 pontos de fantasia. Brown tinha uma participação-alvo de 30% e 34% de participação em jardas aéreas em um dos melhores ataques da liga, ganhando uma extensão de contrato de quatro anos por seus esforços. Ele está entrando no auge de sua carreira, e o modelo da SportsLine o colocou em terceiro lugar entre os wide receivers. Confira mais WRs importantes aqui.

Melhores classificações de Fantasy Football TE de 2024

Aqui está uma olhada nas três principais escolhas do TE de futebol fantasia de 2024 da SportsLine:

1. Travis Kelce, Kansas City Chiefs: O jogador de 34 anos já apresentou argumentos legítimos para ser o maior tight end de todos os tempos, conseguindo mais de 90 passes pela sexta temporada consecutiva em 2023. Ele assinou dois. Um ano prolongado para o restante da temporada como ponto focal do ataque de elite de Kansas City. Alguns dirigentes do Fantasy ignoraram Kelce depois de não conseguir registrar 1.000 jardas no ano passado, mas ele ainda é o melhor jogador em sua posição.

2. Mark Andrews, Baltimore Ravens: Andrews jogou apenas uma temporada completa desde seu ano de estreia, mas marcou mais um touchdown em 10 jogos no ano passado do que em 15 no ano anterior. Ele teve uma média de 4,5 recepções por jogo na temporada passada e continua a ser a primeira escolha do quarterback Lamar Jackson. Sua média de gols por gol foi quase três pontos percentuais superior à média de sua carreira, então sua saúde por si só é uma preocupação legítima para seus proprietários.

3. Sam LaPorta, Detroit Lions: Ele surpreendeu o mundo da fantasia como novato, terminando como TE1 com 86 recepções para 889 jardas e 10 touchdowns. LaPorta tem uma média de 52,3 jardas recebidas por jogo, então é fácil vê-lo melhorando esse número nesta temporada. Teremos que ver mais dele antes que o modelo da SportsLine o classifique à frente de Kelce e Andrews, mas LaPorta já é um dos melhores tight ends da liga. Confira mais ótimos TEs aqui.

Como encontrar classificações e conselhos comprovados do futebol fantástico de 2024

