Classificações do Fantasy Football 2024: NFL Sleepers, Breakouts, Model’s Bust chamado DeBeau Samuel’s Off Year

O ranking do Fantasy Football de 2024 já tem um grande conjunto de zagueiros, e é ainda mais profundo após o Draft da NFL. Os três primeiros jogadores fora do tabuleiro são zagueiros, então há muitos jogadores emergentes do futebol fantasia de 2.024 nessa posição. O quarterback do Texas, CJ Strode, e o quarterback do Colts, Anthony Richardson, serão jogadores populares do segundo ano durante o draft de 2024 do Fantasy Football. Stroud arremessou para mais de 4.100 jardas e 23 touchdowns na última temporada, enquanto Richardson exibiu potencial de superstar antes de sua eliminação no futebol fantasia devido a uma lesão. Os gerentes de Fantasy também devem incluir quarterbacks comprovados como Josh Allen, Jalen Hurts e Joe Burrow em sua estratégia de Fantasy Football para 2024. Quais quarterbacks você deve escolher em suas escolhas do Fantasy Football para 2024?

No ano passado, o modelo previu com precisão que o running back Rachad White dos Buccaneers seria dramaticamente subestimado. White foi uma saída média na sétima rodada em ligas PPR de 12 equipes, mas emergiu como o carro-chefe do Tampa Bay e forneceu significativamente mais valor do que o esperado, ficando com o número 1. Ele ficou em 4º lugar. White correu para 990 jardas e seis touchdowns, adicionando 64 recepções para 549 jardas e mais três pontuações como recebedor. Quem seguiu o conselho da modelo recebeu uma pontuação a cada semana.

O mesmo modelo tem um histórico comprovado de fornecimento de dicas de futebol fantástico e, em 2020, A.J. Identificando Brown como um dorminhoco e acertando em cheio a temporada brutal de Jonathan Taylor em 2021. Além disso, é chamado de jogadores do passado do futebol fantástico, como Derrick Henry, Christian McCaffrey e Alvin Kamara em 2019. 2018 e Davante Adams em 2017. Qualquer um que confiasse nesses jogadores disputaria o título da liga.

As melhores travessas do futebol fantástico de 2024

Um dos jogadores do futebol fantástico de 2024 que a modelo prevê: o running back do Bengals, Zach Moss. Demorou para que Moss se tornasse um running back relevante do futebol fantasia, mas ele aproveitou a oportunidade quando Jonathan Taylor, dos Colts, se machucou. Moss teve média de 14,0 pontos no Fantasy em seis jogos com Taylor, e agora se encontra como titular em um ataque ainda melhor.

Joe Mixon teve uma média de 4,0 jardas por carregamento e teve uma participação alvo de 10,8% no ataque de Cincinnati na última temporada. O quarterback Joe Burrow sofreu uma lesão no final da temporada, então o Bengals precisará melhorar ofensivamente este ano. O modelo coloca Moss à frente de Raheem Mostert, Brian Robinson Jr. e Tony Pollard. Confira mais Fantasy Football Sleepers 2024 aqui.

As melhores partidas de futebol fantástico de 2024

Um dos destaques do futebol fantástico em 2024, o modelo prevê: o wide receiver do Cardinals, Marvin Harrison Jr. Ele pegou 14 touchdowns em cada uma de suas duas últimas temporadas no estado de Ohio. Ele teve uma média de 18,1 jardas por recepção em 67 recepções no ano passado, então dá ao quarterback Kyler Murray um alvo de elite no campo.

James Conner, dos Cardinals, está saindo de sua primeira temporada de 1.000 jardas como rusher, proporcionando algum equilíbrio ao ataque. Harrison comandará imediatamente um grande papel no esquema do Arizona, o que é raro para novatos. Murray tem um teto alto quando saudável e precisa de um verdadeiro wide receiver estrela, então Harrison está na fila para uma temporada de fuga. Confira as novidades do futebol fantástico de 2024 aqui.

As melhores partidas de futebol fantástico de 2024

Quanto aos jogadores a serem evitados, o modelo lista o tight end do 49ers, George Kittle, como uma de suas eliminações do futebol fantástico em 2024. Kittle teve 65 recepções para 1.020 jardas e seis touchdowns na última temporada, terminando como TE5 no Fantasy. Christian McCaffrey, Tebow Samuel e Brandon Ayuk tiraram alvos de Kittle, mas ele joga no ataque lotado de São Francisco.

Ele liderou todos os tight end em jardas recebidas no ano passado, mas seu teto de fantasia foi limitado pela competição que seus companheiros de equipe proporcionaram. Kittle precisa manter um alto nível de desempenho para corresponder ao seu ATP de fantasia, e não é isso que seus donos de fantasia querem acreditar. O modelo da SportsLine classificou o kit atrás de tight ends como Evan Engram, David Njoku e Dalton Kincaid, todos os quais estarão disponíveis posteriormente na maioria dos draft de fantasia. Confira o ônibus do Fantasy Football 2024 aqui

