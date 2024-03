CDC abandona regra de quarentena de cinco dias para infecções por Covid-19

Notícias dos EUA

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças retiraram na sexta-feira a orientação de quarentena de cinco dias de longa data para pessoas infectadas com Covid-19.

De acordo com as diretrizes atualizadas, as pessoas com o coronavírus podem retornar ao trabalho ou ao público um dia após a febre diminuir, afirma o CDC.

“O anúncio de hoje reflete o progresso que fizemos na proteção contra doenças graves da COVID-19”, disse o diretor da agência, Dr. Mandy Cohen disse em um comunicado.

Pessoas com teste positivo para Covid-19 podem retornar ao trabalho 24 horas após contrair a gripe, disse o CDC na sexta-feira. Rawpixel.com – stock.adobe.com

“No entanto, ainda precisamos usar as soluções de bom senso que conhecemos para proteger a nós mesmos e aos outros de doenças graves causadas por vírus respiratórios – incluindo vacinação, tratamento e ficar em casa quando ficamos doentes”.

As diretrizes para quarentena não são atualizadas desde dezembro de 2021, quando o CDC reduziu o período de quarentena recomendado para americanos assintomáticos para cinco dias em relação à diretriz anterior de 10 dias.

O anúncio segue relatos do mês passado de que uma mudança de política estava em andamento à medida que as infecções diminuíam.

Os EUA registaram um declínio geral nos casos de COVID-19 – 17.300 pessoas foram hospitalizadas e 510 morreram devido ao vírus na semana de 17 de fevereiro, a mais recente. Os dados do CDC estão disponíveis.

“Isso reflete o progresso que fizemos na proteção contra doenças graves da Covid-19”, disse a Dra. Mandy Cohen. Boston Globe por meio do Getty Images

A Covid-19 caiu da terceira principal causa de morte no país no início da pandemia para a décima no ano passado.

No entanto, as directrizes actualizadas não afectam os trabalhadores em lares de idosos e outras instalações de cuidados de saúde. De acordo com o CDC, os profissionais de saúde devem seguir as recomendações de ficar em casa durante pelo menos sete dias após o aparecimento dos primeiros sintomas e de testar negativo dois dias após o regresso ao trabalho.

Embora as directrizes tenham sido significativamente flexibilizadas, as autoridades de saúde continuam a apelar às pessoas doentes para que tomem precauções adicionais nos primeiros cinco dias após a infecção.

Pessoas com Covid-19 devem ficar em casa por até 24 horas após contrair a gripe, manter-se em dia com as vacinas, usar máscara e praticar o distanciamento social – tudo isso refletindo as mesmas diretrizes de outros vírus altamente contagiosos.

“Embora nem todos os vírus respiratórios atuem da mesma forma, a adoção de uma abordagem integrada para controlar a transmissão de doenças torna as recomendações mais fáceis de seguir e, portanto, mais propensas a serem adotadas e não depende de indivíduos para testar a doença, dados que indicam que a prática é inconsistente”, o CDC disse no anúncio.

Com a postagem Fios

Aceite mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}