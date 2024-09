Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga: atualizações da rodada ao vivo

Canelo Alvarez x luta de MMA. Edgar Berlanga AO VIVO atualizações passo a passo da T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada, para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano. Sábado à noite.

O evento principal está previsto para começar às 23h ET DAZN E PPV.com Pague para ver. Para saber o que aconteceu na eliminatória, confira nosso Canelo vs. Confira a página de resultados da Berlanga.

Canelo Alvarez (61-2-2) venceu quatro lutas consecutivas e compete pela segunda vez este ano. Ele derrotou Jaime Munguia por decisão unânime em maio passado.

Edgar Berlanga (22-0) nocauteou Padraic McCrory no sexto round em fevereiro passado, em sua única aparição em 2024. Todas as cinco lutas antes de McCrory foram vitórias por decisão.

Os próximos são Canelo Alvarez e Edgar Berlonga.

Após a entoação dos hinos nacionais, os soldados estão prestes a entrar.

O desafiante intervém e aí vem Canelo.

O árbitro Harvey Dock está presente para supervisionar a luta pelo título.

Assista ao blog ao vivo rodada a rodada de Canelo x Berlanga abaixo:

Rodada 1: Canelo e Berlanga largam com paciência, nenhum dos lutadores quer cometer o primeiro erro. Socos à distância são desviados por luvas. Canelo ganha direito ao corpo. Canelo bloqueia alguns socos e avança com uma combinação. Berlanga deixa o balcão limpo. Canelo corta o ringue e raspa Berlanga no canto enquanto o adversário recua. Mais um soco de Berlanga. Canelo marca com um curto para a esquerda e uma breve vitória. Canelo dá um soco.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo.

Rodada 2: Berlanga investiga com o jab e Canelo não dá muito o que trabalhar. Canelo com alguns golpes fortes no corpo. Berlanga responde com socos certeiros, mas Canelo volta a encurralar. Ótima palestra de Berlanga. Gancho de esquerda de Canelo. Berlanga reclama de estar na nuca, mas Doc manda eles continuarem. O rápido 1-2 de Canelo. O herói escorrega. Curto à direita da Berlanga. Canelo pressiona com aquele jab. Berlanga tenta dar um soco no escanteio e Canelo marca enquanto circula. Rodada divertida.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 20-18 Canelo.

Rodada 3: Canelo está de volta ao ataque. Enquanto persegue Berlanga, ele pousa, mas Berlanga atira de volta. Um gancho de esquerda vindo do nada coloca Berlanga de costas. Ele responde rapidamente à contagem, mas está curado? Canelo aproveita a vantagem e acerta um grande uppercut por dentro, depois outro de direita. Berlanga aguenta firme. Canelo mão direita no corpo. Ele está em toda Berlanga. O desafiante sobreviveu ao round, mas foi grande demais para Canelo.

Rodada de luta de MMA 10-8, Canelo. No geral, 30-26 Canelo.

Rodada 4: Canelo solta o jab e ele marca e segue com um chute no corpo. Quando Berlanga recuou para o canto, ele agarrou-se ao taco. Outra combinação jab-body de Canelo. Canelo com forte direita. Ele não demonstrou muito respeito por Berlanga. Berlanga se arrepia nas cordas com a mão direita. Berlanga tenta a direita, mas não consegue passar pela guarda de Canelo.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 40-35 Canelo.

Rodada 5: Canelo assume o centro do ringue. Ele está satisfeito em deixar os golpes de Berlanga acertarem inofensivamente em suas luvas. Canelo acerta um soco e um gancho de esquerda. Dock deve intervir enquanto os lutadores se abraçam e começam a lançar golpes no corpo enquanto lutam. Uma mão direita de Canelo no corpo. Berlanga fica sozinho, ficando no bolso com Canelo. Grande rasgo no corpo de Canelo, Berlanga acerta por 1 a 2. Canelo não dá espaço para Berlanga respirar. Golpe limpo de Canelo.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 50-44 Canelo.

Rodada 6: Canelo derruba Berlanga sem esforço, sem dar um único soco. Belo uppercut interno de Berlanka. Porém, Canelo se adianta. Berlanga estava curvado, mas ativo. Canelo enfia aquele guarda-chuva na cara dele. Mais um direito ao corpo de Canelo. Um gancho de direita marca para Berlanga. Canelo com combinação de golpes de uppercut e corpo. Tags de gancho esquerdo perlanga. Canelo leva a ação de volta para escanteio. O trabalho cai para o campeão, que até o momento iniciou uma paralisação.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 60-53 Canelo.

Rodada 7: Berlanga é agressivo com seu jab. Ele dirige para a esquerda em direção ao corpo. Golpe de direita no rosto de Berlanga. Dock deve intervir para avisar Canelo após um aparente golpe baixo. Canelo deixou cair um gancho no corpo. Berlanga venceu por 1-2. Belos golpes de Canelo. Ele se junta à Frente de Esquerda. Sobreviver com alguns golpes de Berlanga. Mau momento quando Berlanga bate forte no tatame após um escorregão violento. Uma risada tímida dele ao acordar.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 70-62 Canelo.

Rodada 8: Berlanga pega Canelo com a mão direita. Canelo volta ao trabalho corporal. O gancho de esquerda de Canelo não acerta o rosto de Berlanga. Berlanga com um 1-2, mas ele come duas esquerdas duras no corpo por seus problemas. Outra esquerda para o corpo por Canelo. Canelo com dois contra-ataques sólidos, gancho de direita para Berlanga. Doc pede paralisação avisando Berlanga sobre o aceno, mas Canelo acerta um soco forte antes que o árbitro consiga separá-los. Uppercut de direita de Canelo no reset. A mão direita de Canelo pousa. Ele acerta tiros no corpo à vontade.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 80-71 Canelo.

Rodada 9: Canelo usa a mão direita para contornar a defesa de Berlanga. Grande direita por Canelo. Um 1-2 conecta Canelo. Berlanga deveria acordar aqui. O soco de coelho de Berlanga e Toke interrompe a ação, mas sem sucesso. Canelo está solto enquanto Berlanga desce. Na verdade, ele parece um pouco estúpido. Berlanga dá alguns golpes para endireitar Canelo, mas isso expõe o ataque de Canelo. Berlanga não consegue parar de ser encurralado. Canelo finaliza a rodada com combinação.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 90-80 Canelo.

Rodada 10: Vamos voltar para a esquina. Déjà vu. Canelo acerta Berlanga com um uppercut. Berlanga vai para o corpo e depois dispara para o 1-2. Belo short deixado por Berlanga. Canelo quebra o corpo de Berlanga. O campeão se conecta com tudo o que quiser. Uppercut de direita de Canelo. Três socos certeiros de Canelo, Berlanga não entregou muita coisa aqui. Berlanga fala mal, não sei por quê. Canelo continua a espancá-lo. Canelo baixa a guarda ao som de uma salva de palmas de 10 segundos e Berlanga literalmente o acerta. Um momento estranho.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 100-89 Canelo.

Rodada 11: Canelo sai cedo. Eles lutam. Canelo luta como se quisesse finalizar e Berlanga acha que pode conseguir mais. Um gancho de esquerda machuca Berlanga, mas ele volta alguns segundos depois. Gancho de esquerda no corpo, Berlanga reclama e Canelo parece concordar que está um pouco baixo. Já no escanteio, Canelo dá cabeçada e Berlanga chuta para fora. Canelo quebra Berlanga com um pedaço de pau. Eles trocam socos perto do final do round.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 110-98 Canelo.

Rodada 12: Canelo reúne a torcida para iniciar a última rodada. Ele aumenta a pressão e dá um soco ousado em Berlanga. Parece que todo Canelo leva um soco. A mão direita pousa em Berlanga. Direto no corpo por Canelo. A defesa tornou-se secundária para ambos. Canelo não desiste. Berlanga come socos sem se importar. Berlanga se oferece para encerrar a luta, e Canelo o encontra para encerrar um arranhão divertido, embora de cabeça para baixo.

Rodada de luta de MMA 10-9, Canelo. No geral, 120-107 Canelo.

Resultado oficial: Canelo Alvarez derrotou. Edgar Berlanga por decisão unânime (117-110, 118-109 x2)

Em entrevista pós-luta, Canelo zombou dos críticos que disseram que ele evitava enfrentar adversários mais jovens. Quão orgulhoso ele está de lutar por seu povo no fim de semana do Dia da Independência do México.

Ele diz a Berlanga que é um grande lutador e que deve continuar trabalhando.