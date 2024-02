Bill Weinstein deixa o cargo de CEO da Verve – The Hollywood Reporter

Vervin Bill Weinstein

Randall Slavin

A empresa literária Verve se separou do CEO Bill Weinstein.

“Agradecemos a Bill como cofundador e agradecemos a ele por seus 14 anos de serviço e desejamos a ele nada além de sucesso no futuro”, disse a liderança da Verve em comunicado na segunda-feira.

Nenhuma razão foi dada pela agência, embora tenha sido uma “decisão tomada em consulta cuidadosa com a liderança da Vervin e aprovada pelo conselho e proprietários da Vervin”, de acordo com um e-mail anunciando a demissão. Alguns recursos podem financiar esta atividade; A empresa, que se concentra fortemente na literatura, foi duramente atingida durante as greves do ano passado. Isso, juntamente com a redução da televisão, está a afectar muitas empresas e a agência não é excepção. A empresa rejeitou ofertas de aquisição da Kersh no verão passado.

A Verve não nomeará um novo CEO. Liz Parker, cofundadora e sócia-gerente, compartilhará as responsabilidades dessa função.

Weinstein foi nomeado CEO em janeiro de 2023. Ele foi sócio fundador de Brian Besser e Adam Levine. Todos os três deixaram a WME depois que a Endeavor a adquiriu em 2010 e abriram sua própria loja.

Weinstein assumiu um papel mais ativo em Hollywood fora da representação quando se envolveu em negociações com o Writers Guild em 2019, durante negociações controversas sobre taxas de embalagem e subprodutos. As principais agências fizeram seus próprios contratos.

A lista de clientes de Weinstein inclui Sarah Hess, Michael Arndt, Mike Jones, James Shamus.