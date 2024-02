Biden faz exame físico anual na Walter Reed

Washington

CNN

–



Presidente Joe Biden Na quarta-feira, no Centro Médico do Exército Nacional Walter Reed, ele receberá seu exame físico anual de rotina, que pode ser a última atualização de saúde presidencial antes da eleição de 2024, enquanto Biden enfrenta contínuas dúvidas sobre sua idade.

Espera-se que o presidente seja examinado por seu médico, Dr. Kevin O'Connor, que anteriormente emitiu uma declaração sobre a saúde do presidente após um exame médico. Biden aparecerá perante os repórteres às 13h30. Quando comenta sobre seguridade social e medidas de combate ao crime.

A Casa Branca disse que tornaria público um resumo por escrito da autópsia do presidente ainda na quarta-feira. Uma coletiva de imprensa diária também está marcada para quarta-feira, às 14h30.

Aos 81 anos, Biden é O presidente mais velho em exercício. Ele completará 86 anos ao final de seu segundo mandato.

Biden permaneceu inflexível Críticas e preocupações Acima de sua idade e resistência. Em uma pesquisa da CNN conduzida pelo SSRS Publicado no início deste mês, 46% dos democratas estavam preocupados com sua idade. Uma recente pesquisa nacional da Quinnipiac University Apenas cerca de um terço dos eleitores registados (35%) afirma que Biden está fisicamente apto, enquanto 34% afirma que está mentalmente apto para cumprir um segundo mandato.

Biden tentou lidar A questão veio à tona durante uma recente conferência de imprensa, O procurador especial Robert Harin criticou o relatório, dizendo que ele o retratava como um “velho bem-intencionado e com má memória”.

“Sou bem-intencionado. E eu sou um homem velho. Eu sei o que estou fazendo. Eu fui presidente – coloquei este país de pé. Não preciso da recomendação dele”, disse Biden na época.

Em uma arrecadação de fundos fora das câmeras, algumas semanas depois, Biden admitiu abertamente sua idade, dizendo: “Não consigo correr tão rápido como antes”.

“Vou lhe dizer uma coisa: já estou aqui há tempo suficiente para saber o que está acontecendo”, disse ele a um grupo de doadores em Beverly Hills, Califórnia. “Espero que com a idade venha um pouco de sabedoria sobre como as coisas podem ser feitas.

Biden enquadrou sua idade como uma fonte de sabedoria empírica e, no início desta semana, testou um novo ataque contra o ex-presidente Donald Trump quando apareceu no programa “Late Night with Seth Meyers” da NBC e sugeriu que os eleitores não deveriam considerar isso. Não apenas a idade do candidato, mas a idade das “(suas) ideias”.

A visita de quarta-feira a Walter Reed marcará o terceiro exame físico de Biden. No ano passado, O'Connor escreveu: Esse é Biden “saudável”, “intenso” e “Apto para o desempenho bem-sucedido das funções de Presidente.”

O'Connor observou no ano passado que Biden estava enfrentando uma “marcha rígida” e recebeu prescrição de órteses personalizadas. Ele também está sendo tratado para fibrilação atrial não valvular, ou AFib – batimento cardíaco irregular. O'Connor disse que Biden não apresentou nenhum sintoma da doença. Ele apresenta “sintomas ocasionais de refluxo gastroesofágico”, o que significa pigarro frequente, disse O’Connor.

Um teste cognitivo não faz parte de um exame físico presidencial padrão. Se Biden ou seu médico tiverem uma preocupação específica, seu médico poderá realizar uma breve avaliação para determinar se uma avaliação adicional é recomendada.

A Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA – um grupo de especialistas independentes que orientam as decisões dos médicos e influenciam a cobertura do seguro – afirma que não há evidências suficientes para avaliar os benefícios e danos do rastreio de deficiência cognitiva em adultos assintomáticos com 65 anos ou mais. Observa que a avaliação do comprometimento cognitivo geralmente ocorre “como resultado de preocupações ou sintomas relatados pelo paciente ou cuidador, ou como resultado de suspeita do médico”.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse aos repórteres no início deste mês que o médico de Biden não achava que um teste cognitivo fosse justificado durante seu último exame físico.

“Lembro-me de ter conversado com o médico do presidente no ano passado, quando me perguntaram sobre um teste cognitivo”, contou ele numa conversa com O’Connor. “Por causa das atividades diárias do presidente, do que ele lida com os líderes mundiais, das questões internas com as quais ele tem que lidar, ele acredita… isso mostra que o presidente é muito ativo e entende o que está acontecendo… não acreditando nisso. Ele é o presidente dos Estados Unidos e tudo com o que ele tem que lidar. Porque tal teste era necessário.

No verão passado, a Casa Branca disse Biden recentemente começou a usar uma máquina CPAP – pressão positiva contínua nas vias aéreas O presidente foi visto com bandagens em ambos os lados do rosto para tratar a apneia do sono. Uma autoridade familiarizada com o assunto disse que Biden começou a usar o dispositivo para melhorar a qualidade do sono. Embora não tenha sido mencionado nos seus registos médicos divulgados publicamente, os registos médicos divulgados em 2008 indicaram que Biden tinha um problema contínuo de apneia do sono.

Um registro de saúde divulgado pelo médico de Biden em 2019 afirmava que “havia suspeita de apneia do sono, mas seus sintomas melhoraram significativamente após uma cirurgia nos seios da face e nas vias nasais”.

A apneia do sono é um distúrbio do sono em que a respiração para e recomeça repetidamente. Cerca de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm apnéia do sono, mas apenas 6 milhões foram diagnosticadas com a doença, segundo a Associação Médica Americana. De acordo com o National Institutes of Health, uma máquina CPAP “usa uma leve pressão de ar para manter as vias aéreas abertas enquanto você dorme”.

Biden foi forçado a cancelar eventos de sua programação de um dia em junho passado por causa de dor em um pré-molar sob um tratamento de canal não programado. O procedimento foi “concluído com sucesso” por uma equipe da Casa Branca. De Walter Reed, disse O'Connor.

Os presidentes não são legalmente obrigados a divulgar informações sobre a sua saúde e podem escolher quais detalhes serão tornados públicos. Os relatórios médicos da Casa Branca nas últimas décadas descreveram consistentemente o titular do cargo como qualificado para servir.

Kevin Lipdock da CNN contribuiu para este relatório.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais.