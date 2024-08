Beyoncé não comparecerá ao DNC de 2024, afirma representante

O representante de Beyoncé diz que a cantora não comparecerá à Convenção Nacional Democrata de 2024.

“Beyoncé não estava programada para estar lá”, disse um representante da estrela vencedora do Grammy O repórter de Hollywood. “Uma declaração de desempenho é falsa.”

Rumores de que a estrela pop compareceu e se apresentou no DNC deste ano, comemorando a histórica candidatura presidencial da vice-presidente Kamala Harris, explodiram online esta semana.

Na quarta-feira, foi relatado que Pink seria a atração principal antes do discurso de Harris. Na quinta-feira, Pink – que cantou “What About Us” com sua filha Willow – parecia ter saído da programação, colocando mais lenha na fogueira por causa de um convidado surpresa na noite.

O DNC deste ano foi apresentado por Tony Goldwyn, Ana Navarro, Mindy Kaling e Kerry Washington, com cada estrela participando de uma noite do evento. A conferência de quatro dias contou com apresentações de Stevie Wonder, John Legend, Patti LaBelle e outros músicos importantes; aparições surpresa de pessoas como Oprah Winfrey, que fez discursos instando independentes registrados como ela a votar; Um grupo diurno com curadoria de Julia Louis-Dreyfus; Também.

Na terceira noite, Legend e Sheila E. Eles prestaram homenagem ao estado natal do candidato à vice-presidência Tim Walls, Minnesota, cantando “Let’s Go Crazy” de Prince. O falecido ícone nasceu em Minneapolis.

Wonder fez uma aparição surpresa em Chicago na quarta-feira, onde cantou seu hit “Higher Ground”. “Este é um momento para lembrar: quando você conta aos seus filhos onde esteve e o que fez. Enquanto estamos entre a dor da história e a promessa do amanhã, devemos escolher a coragem em vez da complacência. levante-se e vote”, disse Wonder à multidão.

A Convenção Nacional Republicana de julho atraiu celebridades como Hulk Hogan, Kid Rock e Amber Rose.