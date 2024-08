Basquete olímpico: França ameaça Alemanha de avançar para a medalha de ouro

Victor Vembanyama e a França avançaram para a final olímpica, onde disputarão o ouro diante da torcida local. (Foto AP / Mark J. Terrill)

PARIS — No papel, os Estados Unidos têm uma seleção olímpica de basquete melhor que a da França.

O mesmo acontece com o Canadá e a Alemanha. Não importava.

Se os americanos chegarem à disputa pela medalha de ouro no sábado, é melhor se prepararem para um time francês feroz, físico e às vezes disfuncional, alimentado por uma multidão barulhenta na Percy Arena.

A França venceu a Alemanha por 73-69 na quinta-feira e avançou para a final olímpica. Assim como fizeram quando derrotaram um time canadense muito talentoso na terça-feira, eles superaram o adversário e fizeram vários jogadores se destacarem em momentos cruciais.

Os EUA enfrentam a Sérvia na noite de quinta-feira, com o vencedor avançando para a medalha de ouro.

Os fãs da NBA podem esperar que Rudy Gobert e Victor Wembaniama liderem a seleção francesa. isso não.

Gobert é o jogador secundário aqui com 5:09 de tempo de jogo contra a Alemanha, depois de 3:41 no jogo contra o Canadá. Gobert disse que foi por causa de uma cirurgia no dedo, mas o técnico francês duvida. O time está jogando melhor sem ele.

Wemby, por sua vez, causa estragos na quadra devido à sua altura de 2,10 metros, mas não chuta bem a bola. Ele fez 11 pontos, mas acertou 4 de 17 no chão. Faltando 10,2 segundos para o fim, ele errou um dos dois lances livres, cometendo falta em Frans.

Em vez disso, foi Gurshon Yabusele, de 6-8 e 271 libras, que jogou no Boston Celtics e agora joga no Real Madrid da Liga Espanhola. Ele fez 17 pontos, sete rebotes e jogou implacavelmente nos dois lados da quadra.

Ou seu parceiro defensivo no ataque, Mathias Lessard, de 6-9 e 256 libras, da Liga Grega, que conquistou 10 pontos e quatro rebotes.

Ou Isaiah Gardiner, fora da Liga Italiana, pegou fogo com 16 pontos e sete rebotes.

Ou talvez tenha sido um estilo de jogo que derrubou alemães e canadenses. A intensidade defensiva é ridícula. Eles bloquearam cinco chutes e registraram seis roubos de bola contra a Alemanha. A física ultrapassa os limites da FIBA.

“Eles foram agressores e nos deram um soco na boca”, disse o canadense Shai Gilgeous-Alexander após a derrota de terça-feira para a França. “Eles jogaram com muita energia. Eles foram agressores nas duas pontas do tribunal.

O sequestro e o tiroteio são irregulares, mas difíceis de serem evitados.

Os franceses encontram uma maneira de tornar o jogo feio e vencer dessa forma. Isso é estilo. Esse é o sistema.

Funciona, estimulado por uma multidão que canta, dança, agita bandeiras e tambores. Dado o esquema de cores dos uniformes e o apoio vocal inabalável dos cantos, poderia muito bem ser Allen Fieldhouse em cadeia.

É um coquetel que funcionou muito bem no Canadá. Perturbe a Alemanha novamente em um dos melhores jogos de basquete que você já viu.

Ainda há chance de uma mega virada.

A equipe dos EUA terá muitas vantagens em uma possível disputa pela medalha de ouro.

Mas é melhor que venham preparados para uma luta de pedras.