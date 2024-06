Autoridades de Massachusetts e N.H. dizem que surtos de varíola são prováveis

Autoridades alertam sobre potencial surto de sarampo em Massachusetts, New Hampshire Atualizado: 11h08 EDT, 29 de junho de 2024

O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts alertou que um visitante internacional viajou de Boston para Amsterdã enquanto sofria de sarampo. No dia 22 de junho, o passageiro estava em locais públicos que poderiam levar à exposição ao vírus, disse o TPH. Pode ter ocorrido nos seguintes locais e horários: 11h40 O ônibus Dartmouth Coach sai de Hanover, NH. Dartmouth College para Boston, MA, Aeroporto Logan (Boston, MA) 14h40 às 20h40 O voo KLM6016 de Boston para Amsterdã sai do Terminal E. Portão E5 no Aeroporto Logan, Boston, MA. De 20 a 22 de junho, a Voyager foi para Hanover, New Hampshire. Autoridades do estado de New Hampshire dizem que não há casos confirmados no estado, mas aqueles em certas áreas da cidade ainda devem ser cautelosos. Segundo o Comissário de Saúde Pública, Robbie Goldstein, o sarampo é a doença transmitida pelo ar mais contagiosa. O vírus vive no nariz e na garganta e é espalhado no ar, onde pode permanecer por até duas horas quando uma pessoa infectada espirra, tosse ou fala. Frio. Poucos dias após o aparecimento dos sintomas, uma erupção cutânea aparece na pele, primeiro na cabeça, antes de descer. De acordo com o DPH, as pessoas com sarampo são contagiosas cerca de quatro dias antes e depois do aparecimento da erupção cutânea. “Pessoas não vacinadas correm alto risco de infecção”, disse Goldstein. “A melhor maneira de as pessoas se protegerem desta doença é garantir que sejam vacinadas”. Recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola: As crianças devem receber a primeira dose da vacina MMR aos 12 anos. 15 meses. São necessárias duas doses da vacina MMR para crianças em idade escolar. Os adultos deveriam ter recebido pelo menos uma dose da vacina MMR. Certos grupos de alto risco necessitam de duas doses de MMR, tais como viajantes internacionais, profissionais de saúde e estudantes universitários. Adultos nascidos nos Estados Unidos antes de 1957 são considerados imunes ao sarampo por exposição anterior. Aqueles que são expostos e desenvolvem sintomas são incentivados pelo DPH a ligar para o seu médico antes de visitar qualquer estabelecimento de saúde, pois isso pode resultar na exposição a outras pessoas. Mais informações sobre o sarampo podem ser encontradas no site do DPH.