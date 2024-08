ATUALIZAÇÕES AO VIVO: Israel entra em confronto com o Hezbollah no Líbano enquanto a guerra em Gaza se intensifica

Um UAV (veículo aéreo não tripulado) do Hezbollah foi interceptado pela Força Aérea Israelense sobre o norte de Israel no domingo, 25 de agosto, depois que Israel convocou ataques preventivos contra o grupo militante. Marie/AFP/Getty Imagens abaixo

O último ataque do Hezbollah a Israel terminou, mas são prováveis ​​mais ataques no futuro, disse o líder do grupo, Hassan Nasrallah, num discurso televisionado no domingo à noite.

O Hezbollah lançou a sua ofensiva em retaliação pelo assassinato, por Israel, do seu oficial militar superior, Fuad Shukr, no final de Julho.

Nasrallah disse que o grupo militante adiou a sua resposta até domingo para permitir “oportunidades suficientes” para que ocorressem negociações de cessar-fogo em Gaza, para impor mais “tensão psicológica e financeira” a Israel e garantir o sucesso do ataque.

“Estamos prontos. Adiamos porque o nível de alerta de segurança israelense e americano por ar, terra e mar era alto, então precipitar-se poderia ter levado à derrota”, disse Nasrallah.

Detalhes do ataque: Nasrallah disse que o plano do Hezbollah era lançar 300 foguetes Katyusha da era soviética para atacar os sistemas de defesa de Israel.

Segundo o líder do Hezbollah, os militantes foram instruídos a visar a infraestrutura militar e evitar os civis. Ele disse que os dois alvos principais eram a base militar israelense de Killot e o campo de aviação Ein Shemer.

Durante uma série de foguetes, o Hezbollah lançou drones contra alvos no centro de Israel, mas Israel disse que suas defesas foram capazes de derrubar os drones no ar.

Nasrallah disse que o Hezbollah avaliaria os resultados do ataque antes de decidir se lançaria novos ataques.

Ataques israelenses no Líbano: O líder do Hezbollah disse que Israel lançou o ataque cerca de 30 minutos antes do início da operação do Hezbollah. Os militares israelenses consideraram o ataque “premeditado” e disseram que destruiu lançadores de foguetes usados ​​para atacar Israel.

“O que aconteceu foi agressão, não preempção”, disse Nasrallah.

O líder do grupo militante elogiou a “paciência e coragem” das pessoas que vivem no sul do Líbano, que tem resistido ao impacto dos ataques de Israel.

Israel diz: O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também indicou que não deveria haver combates no domingo. “Este não é o fim do assunto”, disse ele em uma mensagem de vídeo.

Apesar da retórica dos dois líderes, cada um parece ter recuado, por enquanto, face à beira de uma guerra regional mais ampla.