ATUALIZAÇÕES AO VIVO: Donald Trump seguro em tiro em campo de golfe em West Palm Beach, Flórida

Vice-presidente Kamala Harris e ex-presidente Donald Trump. Boas fotos

À medida que a campanha de 2024 entra no seu balanço final, os candidatos seguiram o caminho esta semana, com a vice-presidente Kamala Harris a visitar os principais estados indecisos e o ex-presidente Donald Trump a realizar eventos no Centro-Oeste.

Veja o que as campanhas fazem:

Segunda-feira: Trump lançará um novo negócio de criptomoeda em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. No jantar anual da Georgia Faith & Freedom Coalition, seu companheiro de chapa, o senador de Ohio. JD Vance fornecerá comentários. Enquanto isso, Harris participará de uma mesa redonda com os Teamsters na sede do sindicato em Washington, DC, enquanto tenta obter o apoio do trabalho organizado.

Terça-feira: Harris participará de um “bate-papo ao pé da lareira” organizado pela Associação Nacional de Jornalistas Negros na Filadélfia. Trump realizará uma reunião municipal em Flint, Michigan, enquanto Vance fará comentários em eventos em Michigan e Wisconsin.

Quarta-feira: Trump realizará um comício em Uniondale, Nova York, enquanto Vance discursará em um comício em Raleigh, Carolina do Norte.

Quinta-feira: Trump será o orador principal na Cúpula do Conselho Israelita-Americano em Washington. Enquanto isso, Harris estará em Michigan, onde se juntará a Oprah Winfrey em um evento ao vivo com grupos de base.

Sexta-feira: Harris fará campanha em Wisconsin.

Sábado: Trump realizará um comício em Wilmington, Carolina do Norte, enquanto Vance se juntará a Tucker Carlson em Hershey, Pensilvânia, como parte da turnê nacional do ex-apresentador da Fox News.