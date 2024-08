Atualizações ao vivo do DNC: Tim Walls, Bill Clinton e Nancy Pelosi falam em Chicago

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, discursa durante a Convenção Nacional Democrata de 2024, em 20 de agosto, em Chicago. Austin Steele/CNN

Barack e Michelle Obama eletrizaram a Convenção Nacional Democrata na terça-feira, destituindo Donald Trump e instando os americanos a rejeitarem o candidato republicano de uma vez por todas.

Aqui estão Algumas notas da segunda noite do TNC:

“Bebês com nomes engraçados”: 20 anos depois de Barack Obama ter entrado na cena política com o seu discurso no DNC em 2004, ele apresentou o seu livro. “Esta convenção é sempre muito boa para crianças com nomes engraçados, num país que acredita que tudo é possível”, disse Obama. O 44º presidente fez várias referências às suas próprias campanhas – incluindo gritos de “sim, nós podemos” nos comícios de Obama, agora voltando-se para “sim, ela pode”.

“A fé é restauradora”: Poucas pessoas conquistaram tanto os corações e as mentes do Partido Democrata como a ovação de longa data que Michael Obama recebeu quando subiu ao palco na sua cidade natal. “A esperança está voltando”, disse ela sobre a candidatura de Harris, ecoando o tema da campanha presidencial de seu marido em 2008. “Minha garota Kamala Harris está pronta para este momento”, disse ele. “Ele é uma das pessoas mais qualificadas para ser presidente e é muito digno.”

Michelle Obama discursa no United Center durante a Convenção Nacional Democrata em 20 de agosto em Chicago, Illinois. Austin Steele/CNN

Advertências sobre “estupidez”: Michelle Obama pediu ao público que ficasse de olho no prêmio. Ele disse aos democratas para evitarem a “estupidez” de serem solicitados a agir e fez um apelo pessoal para que todos “fizessem algo” entre o dia da eleição e o dia da eleição. “Sim, Kamala e Tim estão bem agora. Nós amamos isso. Eles estão construindo salões por todo o país. As pessoas são enérgicas. Nos sentimos bem”, disse ele. “Mas lembre-se, ainda há muitos que desejam um resultado diferente.”

Mhoff apresenta “Momala”: O segundo cavalheiro tentou mostrar o lado pessoal de sua esposa para a América – contando histórias sobre como eles se conheceram e como ela se tornou uma “mãe” para seus dois filhos. Mas o discurso de Emhoff não foi inteiramente anedótico. Ele também descreveu Harris como durão. “Aqui está o problema dos guerreiros felizes: eles ainda são guerreiros. E Kamala é tão durona quanto parece”, disse ele.

Palestrantes do Partido Republicano aparecem para Harris: Os democratas não estão a trabalhar para apelar ao seu próprio partido. Ao longo da noite, o DNC pediu a ex-independentes republicanos e críticos de Trump que votassem em Harris, incluindo Mesa, o prefeito do Arizona, John Giles, a ex-assessora de Trump Stephanie Grisham e Kyle Schweitzer, um apoiador de Nikki Haley que planeja votar em Harris. .

“VP Harris, Governador Walls”: A chamada, tradição nas convenções políticas, é tocada por um DJ associado a cada estado. Um mash-up de uma hora no horário nobre liderado por Cassidy se transformou em canções, enquanto representantes dos estados faziam discursos enquanto votavam em seus delegados. Algumas músicas foram escolhidas por músicos sinônimos de seus estados de origem, incluindo Eminem (Michigan), Prince (Minnesota), Bruce Springsteen (Nova Jersey), Jay-Z e Alicia Keys (Nova York) e Petey Pablo (Carolina do Norte). .

Geórgia roubou a cena. Lil Jon deu início à festa cantando “Turn Down For Why”. Mais tarde, quando a música “Get Low” tocou, Lil Jon mudou a letra. “Para a janela, para a parede” tornou-se “V.B. Harris, Governador Walls”. Os democratas cortaram a chamada para um vídeo ao vivo de Harris e Walls subindo ao palco em Milwaukee, na mesma noite em que realizaram um comício.

