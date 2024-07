Atlas V decolará do Cabo Canaveral na terça-feira com uma carga secreta

Uma visão rara chegará à Costa Espacial na manhã de terça-feira. O foguete Atlas V de 196 pés de altura decolará da plataforma de lançamento A missão de uma força espacial secreta.

Houve apenas um lançamento do Atlas V este ano, e foi para um teste de voo da tripulação do Boeing Starliner.

Com lançamento às 6h45 EDT na terça-feira, 30 de julho, um foguete Atlas V da United Launch Alliance transportará a missão USSF-51 da Força Espacial dos Estados Unidos do Complexo de Lançamento-41 ao sul do Centro Espacial Kennedy.

Na manhã de sexta-feira, a previsão do tempo para o lançamento de terça-feira era favorável, com apenas 20% de chance de condições impedirem o lançamento.

Quando ocorre a decolagem, os cinco propulsores sólidos do foguete – montados ao redor do foguete central – inicialmente o empurram para fora da plataforma de lançamento e o ajudam em seu caminho. Essa potência extra cria uma tela mais brilhante.

Em seus voos finais antes da aposentadoria, este foguete robusto realiza sua última missão de carga útil de segurança nacional. Marcando o 58º lançamento de um Atlas V para segurança nacional, a missão USSF-51 transportará uma carga ultrassecreta para o Comando de Sistemas da Força Espacial dos EUA. Como a missão é de segurança nacional, não há detalhes sobre a carga ou destino.

No entanto, o USSF-51 marca a 100ª missão geral para a qual a United Launch Alliance forneceu serviços de lançamento em toda a sua frota de foguetes – um número que deverá crescer assim que a empresa começar a voar com seu foguete Vulcan. O foguete Vulcan substituirá o Atlas V e o agora aposentado Delta IV.

Workhorse Atlas V está recebendo um patch de missão para a missão marcante

Mantendo-se fiel à tradição de usar animais como símbolos para essas missões secretas, este patch de missão apresenta o contorno azul de um cavalo atrás de um foguete Atlas V. O design é colocado em um fundo estrela.

Este design é apresentado nas carenagens da carga útil – que protegem e escondem a carga útil no topo do foguete – e no patch da missão.

