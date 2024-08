As inundações representam uma ameaça perigosa para as costas atlânticas

Milhões de americanos que migraram para as praias dias antes da reabertura das escolas foram avisados ​​no domingo de que as ondas causadas pela tempestade tropical Ernesto representam um grave perigo para os nadadores ao longo de grande parte da costa atlântica.

O Centro Nacional de Furacões disse no domingo que “as ondas e as condições atuais com risco de vida” são prováveis ​​nos próximos dias e que os salva-vidas aconselham os banhistas a ficarem fora da água. Escritórios do Serviço Meteorológico Nacional Maine pendência FlóridaAviso sobre correntes de retorno perigosas.

Ernesto, centrado a quase 700 milhas de Halifax, Canadá, teve ventos máximos sustentados de 70 mph e esperava-se que se fortalecesse e recuperasse a força do furacão no domingo. A tempestade estava se movendo para norte-nordeste a 15 km/h. A previsão é que Ernesto ganhe velocidade e vire leste-nordeste nos próximos dias.

Ernesto foi responsabilizado por pelo menos três mortes depois que duas pessoas se afogaram em Hilton Head Island, na Carolina do Sul, na sexta-feira, e um nadador foi encontrado inconsciente nas águas de Surf City, na Carolina do Norte, no sábado. Surfe perigoso e correntes de retorno são possíveis nas Bahamas, Bermudas e Canadá Atlântico nos próximos dias, disse o centro de furacões.

‘Não se torne uma estatística’:Furacão Ernesto traz perigo atual para milhões de pessoas

Desenvolvimentos:

∎ O Departamento de Parques e Recreação da cidade de Nova York proibiu a natação nas praias do Queens e do Brooklyn no domingo.

∎ Em Nova Jersey, as autoridades de gestão de emergências desencorajaram os banhistas a entrar na água quando os salva-vidas não estavam de serviço: “Mantenha os pés na areia até os salva-vidas pararem!” Dezenas de resgates foram relatados nos últimos dias.

Uma terceira morte foi causada por correntes de retorno criadas por Ernesto ao longo da costa atlântica, disse o Serviço Meteorológico Nacional.

Dois nadadores de resgate do Corpo de Bombeiros de Surf City, na Carolina do Norte, responderam ao chamado de um nadador às 14h46 de sábado, disse a cidade em um comunicado à imprensa. Os nadadores de resgate encontraram Sean Davis, 41, de Hampstead, Carolina do Norte, sem resposta na água. Medidas de salvamento foram tomadas na praia, mas Davis não sobreviveu, disse a cidade.

Em outras partes da costa da Carolina do Norte, no sábado, 23 resgates por correntes de retorno foram relatados em Wrightsville Beach, cinco em Carolina Beach e um em Gure Beach, disse o serviço meteorológico.

Na cidade de Rodante, em Outer Banks, na Carolina do Norte, o Chicamacomico Banks Fire & Rescue divulgou fotos dos restos mutilados de uma casa à beira-mar levada para o Oceano Atlântico. A agência disse em uma sequência que muitas casas correm o risco de desabar por causa de Ernesto. Postagens em mídias sociais. A agência alertou que detritos na água aumentam o risco para os nadadores.

“Alto risco de corrente de retorno em rotande, ondas e salvas hoje e amanhã”, alertou a agência. “Entrar no mar não é aconselhável.”

As correntes de retorno são correntes curtas e fortes que se afastam rapidamente da costa. Normalmente, eles se movem entre 30 e 60 centímetros por segundo, mas podem se mover mais rápido do que qualquer nadador olímpico, a 2,5 metros por segundo, ou 5,5 mph. Eles geralmente não têm mais de 80 pés de largura.

Normalmente, quando as ondas atingem a praia, a água volta para o mar de forma uniforme. Mas as áreas baixas no fundo do mar, perto de quebra-mares ou bancos de areia, podem perturbar a circulação uniforme da água. Assim, a água flui mais rápido através de uma área Uma poderosa corrente rasgante para fora. Se você for pego pela correnteza, relaxe. A corrente de retorno puxa você para fora, não para baixo. Flutue ou ande na água até escapar ou ser resgatado.

O pico da temporada de furacões prevista ainda está aqui

Ernesto, a quinta tempestade nomeada e o terceiro furacão da temporada atual, ainda não atingiu seu pico e espera-se que esteja um pouco mais ativo do que o normal. A temporada vai de 1º de junho a 30 de novembro e geralmente atinge seu pico do final de agosto ao final de setembro.

A última previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica prevê de 17 a 24 tempestades nomeadas e de 8 a 13 furacões. A previsão prevê que 4 a 7 tempestades atinjam o status de maior, o que significa um furacão de categoria 3 com ventos de pelo menos 111 mph. As médias anuais são de 14,4 tempestades nomeadas, 7,2 furacões e 3,2 grandes.

O furacão Beryl anunciou as tempestades mais devastadoras da temporada, alimentadas por águas excepcionalmente quentes no Atlântico, tornando-se o primeiro furacão de categoria 5 já registrado em 1º de julho. Os furacões Debbie e Ernesto seguiram-se e causaram a maior destruição. Os ventos fortes fazem mais do que destruir infra-estruturas, despejando enormes quantidades de chuva e provocando inundações generalizadas.

