As exportações da China aumentaram ao ritmo mais rápido em mais de um ano

As exportações da China cresceram ao ritmo mais rápido em mais de um ano no mês passado, uma vez que o comércio era um raro ponto positivo para a segunda maior economia do mundo, apesar das crescentes tensões com a Europa e os Estados Unidos.

O dólar subiu 8,6% em termos anuais em Junho, acelerando face aos 7,6% de Maio, marcando a expansão mais forte desde Março de 2023, de acordo com dados divulgados pelo Gabinete de Estatísticas Nacionais na sexta-feira. Uma pesquisa da Reuters com analistas previa um crescimento de 8 por cento.

As importações caíram 2,3% em termos anuais em Junho, bem abaixo das previsões dos economistas de um crescimento de 2,8% e de 1,8% em Maio.

De acordo com analistas da Goldman Sachs, o excedente comercial da China situou-se em 99,05 mil milhões de dólares, um recorde para um mês, acima das previsões de 85 mil milhões de dólares. Nos primeiros seis meses do ano, as exportações aumentaram 3,6 por cento e as importações 2 por cento em relação ao mesmo período de 2023.

Os decisores políticos em Pequim dependem cada vez mais das exportações e da indústria transformadora, à medida que a economia da China se debate com a fraca procura interna e com um abrandamento persistente do sector imobiliário. A liderança do Partido Comunista está a preparar-se para convocar uma conferência de política económica, observada de perto, a partir de segunda-feira.

Os parceiros comerciais nos EUA e na Europa responderam ao aumento das exportações chinesas de baixo custo aumentando as restrições comerciais.

Os EUA disseram em Maio que iriam aumentar drasticamente as tarifas sobre 18 mil milhões de dólares em importações chinesas, incluindo uma tarifa de 100 por cento sobre os veículos eléctricos chineses, e em Junho a União Europeia anunciou medidas adicionais que aumentariam algumas tarifas sobre os veículos eléctricos chineses para quase 50 por cento. .

Os analistas disseram que a continuação das exportações fortes e as importações relativamente fracas apontam para uma recuperação económica moderada. O crescimento dos preços no consumidor na China abrandou em Junho, subindo apenas 0,2% em termos anuais, enquanto os preços das fábricas permaneceram em território deflacionário pelo 21º mês consecutivo.

Alguns especialistas sugeriram que o aumento das exportações chinesas nos últimos meses poderia ser impulsionado pelos fabricantes que pré-carregam as remessas, num esforço para evitar um esperado aumento de tarifas nos Estados Unidos, que entrará em vigor em Agosto.

As milícias Houthi do Iémen interromperam as rotas marítimas através do Mar Vermelho, levando alguns exportadores chineses a enviar mercadorias mais cedo, num esforço para garantir as entregas a tempo para o pico do Natal.

“A elevada incerteza da política comercial pode ter apoiado as exportações na margem, embora as exportações antecipadas sejam difíceis de quantificar”, escreveram os analistas do Goldman numa nota.

Nos últimos anos, o Comité Central de elite do Partido Comunista Chinês aproveitou a terceira sessão plenária para abordar questões económicas prementes, e alguns observadores apelaram a medidas mais fortes para estimular a procura interna e restaurar a confiança das empresas e dos investidores.

Mas Li Keqiang, o primeiro-ministro da China, moderou as expectativas de uma intervenção mais dura, dizendo num evento do Fórum Económico Mundial no mês passado que a economia do país deveria ser autorizada a “recuperar gradualmente”.

O crescimento das exportações foi impulsionado pelas exportações de automóveis e semicondutores, enquanto as importações caíram devido a produtos agrícolas e produtos ligados a activos, como madeira e aço, observou Lin Chang, economista-chefe para a Grande China no ING.

“O crescimento das importações tem sido muito desigual até à data”, disse ele, acrescentando que as tarifas dos EUA e da UE poderão desencadear um abrandamento nas exportações de automóveis ainda este ano.

Mas os analistas da Capital Economics prevêem que as tarifas, que cobrem apenas uma pequena parte dos produtos chineses, terão um impacto limitado no curto prazo, à medida que os exportadores transferem as exportações. “No geral, esperamos que as exportações sejam um obstáculo de curto prazo ao crescimento económico”, escreveram.