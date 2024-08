As autoridades italianas iniciaram uma investigação de homicídio culposo sobre o naufrágio do super iate

CNN

As autoridades italianas abriram uma investigação de homicídio culposo sobre o naufrágio de um super iate na costa da Sicília no início desta semana, que matou o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e outras seis pessoas.

O promotor Ambrogio Cardozio, que anunciou a investigação, disse que os investigadores descobriram que o naufrágio do navio não foi causado pelo clima, mas pelo comportamento da tripulação e pela forma como o barco foi conduzido.

Ele disse que a investigação não tinha como alvo nenhum indivíduo.

“Há muitas possibilidades para o culpado. Pode ser apenas o capitão. Pode ser toda a tripulação. Pode ser o guarda. Estamos avaliando todos os fatores para ver de quem é o comportamento que podemos atribuir como culpa”, disse Cardozio.

Ele disse que a promotoria “apresentou um documento contra pessoas atualmente desconhecidas, acusadas de naufrágio negligente e homicídio culposo”.

Um navio de bandeira britânica que transportava 22 passageiros e tripulantes afundou na segunda-feira depois que o mastro mais alto do mundo se partiu ao meio durante uma violenta tempestade.

Sete corpos foram recuperados nos últimos quatro dias, com mergulhadores trabalhando quase 50 metros (160 pés) debaixo d’água para recuperá-los. A última – que se acredita ser a filha de Lynch, Hannah, de 18 anos – foi encontrada nos escombros na sexta-feira.

Acredita-se que os corpos do diretor do Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer e de sua esposa Judy Bloomer, do proeminente advogado americano Chris Morvillo e de sua esposa Neda Morvillo e do chef Recaldo Thomas sejam outras pessoas desaparecidas cujos corpos foram recuperados.

As autoridades italianas confirmaram quem desapareceu de Bayesian, mas ainda não divulgaram o relatório do legista para nomear formalmente os encontrados.

Outro advogado, Rafael Camerano, que falou na mesma conferência, disse que os mortos podem ter dormido durante a tempestade, razão pela qual não conseguiram escapar, embora não tivesse certeza de que todos os corpos estavam desaparecidos. quartos.

Embora a causa do naufrágio da nave Bayesiana não seja confirmada, muitos acreditam que o barco foi atingido por um furacão – um dos muitos tipos de furacão. A Guarda Costeira informou que o barco foi atingido por um tornado, enquanto um capotamento foi relatado ao Banco de Dados Europeu de Condições Meteorológicas Severas.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.