Ano Novo Lunar: gastos com turismo da China atingem níveis pré-Covid

2 horas atrás

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, O Ano Novo Lunar deste ano viu multidões se aglomerarem em pontos turísticos em toda a China

Os gastos com turismo na China durante o Ano Novo Lunar aumentaram acima dos níveis pré-Covid, segundo dados oficiais.

Os gastos com turismo interno atingiram 632,7 bilhões de yuans (US$ 87,96 bilhões; £ 69,7 bilhões), um aumento de cerca de 47% em comparação com o mesmo período de férias do ano passado, segundo dados do governo.

As celebrações ocorrem após anos de bloqueios e restrições pandêmicos que foram suspensos no início de 2023.

Os dados também foram aumentados por ser um dia de folga maior que o normal.

Os números relativos ao início do Ano do Dragão mostram que foram realizadas 474 milhões de viagens domésticas durante o intervalo de oito dias que terminou no domingo. Este valor foi 34% superior ao do ano passado e 19% superior aos níveis pré-pandemia em 2019.

Embora as autoridades não tenham fornecido uma discriminação dos dados, os cálculos baseados em números oficiais mostram que o custo médio de cada viagem caiu cerca de 9,5% em relação a 2019.

“Os cortes no consumo ainda são amplamente vistos”, escreveram numa nota analistas do banco de investimento norte-americano Goldman Sachs.

O feriado, conhecido como Festival da Primavera na China, é a maior migração anual do mundo.

Tradicionalmente, centenas de milhões de pessoas regressam às suas cidades natais na China para se reunirem com familiares ou visitarem destinos turísticos em todo o país.

Durante a pandemia, grandes celebrações foram canceladas e viagens foram proibidas.

O aumento dos gastos globais no Ano Novo Lunar representa algumas boas notícias raras para a segunda maior economia do mundo, que enfrenta uma série de desafios.

Uma crise no mercado de activos, exportações fracas e preocupações com a queda dos preços ao consumidor ou a deflação estão entre as questões mais prementes com que Pequim se debate.

Enquanto isso, o investimento de empresas estrangeiras na China no ano passado aumentou para a taxa mais lenta em três décadas, mostraram dados oficiais divulgados no domingo.