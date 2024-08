Agressor com faca mata 3 e fere gravemente 4 em festival em Solingen, Alemanha | Notícias criminais

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas num ataque com facas num festival na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, disseram as autoridades.

A polícia disse que um homem não identificado atacou várias pessoas com uma faca por volta das 22h, horário local (20h GMT), na sexta-feira, e que o autor do crime está foragido.

A polícia disse que o ataque aconteceu durante um festival que comemorava o 650º aniversário de Solingen, no estado mais populoso da Alemanha, Renânia do Norte-Vestfália, que faz fronteira com a Holanda.

Esfaqueamentos e tiroteios fatais são relativamente raros na Alemanha.

“Parte meu coração que nossa cidade tenha sido atacada. Lágrimas vêm aos meus olhos quando penso naqueles que perdemos”, disse o prefeito de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach. Em uma declaração. “Rezo por todos que ainda lutam por suas vidas”.

“Esta noite, todos enfrentamos choque, horror e grande tristeza em Solingen. Todos queríamos celebrar juntos o aniversário da nossa cidade e agora temos que lamentar os mortos e feridos”, escreveu Kurzbach.

O jornal Bild informou que o agressor fugiu do local após atacar aleatoriamente os participantes do festival.

O ataque ocorreu na praça do mercado Fraunhof, em Solingen, onde acontecia música ao vivo. A aplicação da lei isolou o centro da cidade enquanto as investigações continuam.

Um vídeo que circulou nas redes sociais parecia mostrar o organizador do festival, Philip Müller, no evento, anunciando que nove pessoas lutavam pelas suas vidas após o ataque.

O “Festival da Diversidade” começou na sexta-feira e foi planejado como um evento de fim de semana destinado a comemorar o 650º aniversário da cidade.