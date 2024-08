A24 lança o drama de Luca Guadagnino dirigido por Daniel Craig

A24 adquiriu os direitos de distribuição nos EUA de “Queer”, o novo filme do diretor indicado ao Oscar Luca Guadagnino.

O filme liderado por Daniel Craig, que será lançado este ano, terá sua estreia mundial no 81º Festival de Cinema de Veneza, em 3 de setembro.

Ambientado na Cidade do México dos anos 1950, o “Queer” William Lee (Craig), um expatriado americano de quase 40 anos, leva uma vida solitária no meio de uma pequena comunidade americana. No entanto, a chegada à cidade de um jovem estudante, Eugene Allerton (Drew Starkey), leva William a finalmente estabelecer uma conexão significativa com alguém. Lesley Manville, Jason Schwartzman, Andra Ursuta, Michael Borremans e David Lowery também estrelam.

“Queer” foi escrito para o cinema pelo colaborador de Guadagnino em “Challengers”, Justin Kuritzkes, que escreveu ao autor americano William S. Adaptado do romance homônimo de Burroughs.

“‘Queer’ é um trabalho de amor, e não poderíamos estar mais entusiasmados porque nosso filme encontrou um lar com um estúdio que é ousado, mainstream e brilha em uma rota como a A24”, disseram Craig e Guadagnino em comunicado conjunto. . “É uma grande honra finalmente dar vida ao lendário romance de Burroughs na tela pela primeira vez, e nos sentimos muito gratos e entusiasmados por apresentá-lo ao lado de nossos preciosos colaboradores. Não poderíamos ter pedido melhores parceiros nesta jornada.”

Além de estrear em competição em Veneza em 2022, onde Guadagnino ganhou o prêmio de melhor diretor, “Queer” terá sua estreia na América do Norte como apresentação especial no Festival Internacional de Cinema de Toronto e servirá como Spotlight Gala de Nova York. Festival de cinema.

Drew Starkey e Daniel Craig em “Queer”

Yannis Dragoulite

“Queer” foi produzido por Fremantle, Fremantle North America, Lorenzo Mieli, The Apartment, Fremantle Group e Luca Guadagnino para sua empresa Frenesy Film em associação com Cinecitta e Frame by Frame. O Grupo Fremantle financiou o filme.

“‘Queer’, um verdadeiro marco no cinema e na narrativa, estamos entusiasmados por receber um lançamento da A24 nos EUA”, disse Andrea Scrosati, da Fremantle. “A A24 é a parceira perfeita para o belo e delicado filme de Luca Guadagnino, e todos estamos ansiosos para trabalhar com sua grande equipe.”

CAA Media Finance intermediou o negócio.