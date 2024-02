A Suprema Corte permite política de admissão em escolas secundárias 'neutras em termos de raça' na Virgínia para promover a diversidade

WASHINGTON – A Suprema Corte evitou na terça-feira outro debate controverso sobre raça e educação ao rejeitar um desafio a uma política de admissão que visa promover a diversidade em uma escola secundária da Virgínia.

A decisão do tribunal superior de não intervir no caso ocorre meses depois de um tribunal conservador ter encerrado a consideração da raça nas admissões universitárias. É duvidoso que o tribunal, com a sua maioria conservadora de 6-3, tenha votos para derrubar políticas de admissão que não consideram explicitamente a raça, mas que conduzem a uma classe mais diversificada.

Dois juízes conservadores, Samuel Alito e Clarence Thomas, negaram que o tribunal deveria ter anulado a política.

“Devemos apagar a decisão dos livros”, escreveu Alito sobre a decisão do tribunal de primeira instância que permitiu que o processo de admissão permanecesse em vigor. O Tribunal de Apelações decidiu efetivamente que “a discriminação racial intencional é constitucional, desde que não seja muito grave”.

Governador republicano da Virgínia, Glenn Young Postar no X Ele ficou desapontado porque a Suprema Corte não aceitou o caso.

“Esta nação foi construída sobre a ideia de construir um futuro melhor através de muito trabalho e determinação, e devemos nos dedicar novamente a esses ideais. A admissão deve ser baseada no mérito”, acrescentou.

Um caso recente é a Thomas Jefferson High School for Science and Technology, uma escola pública altamente seletiva em Fairfax County, Virgínia, que introduziu uma nova política de admissão em 2022.

A escola sustenta que a política, que não considera resultados de testes padronizados e garante vagas para os melhores alunos nas diversas escolas secundárias do distrito, é racialmente neutra.

“Há muito que acreditamos que o novo processo de admissão é constitucional e atende aos melhores interesses dos nossos alunos”, disse Carl Frisch, presidente do Conselho Escolar do Condado de Fairfax.

Essas mudanças levaram a um declínio no número de estudantes asiático-americanos e a um aumento de estudantes negros e latinos.

A Coalizão pelo TJ, grupo que se opõe à política, processou, citando evidências de que o plano foi implementado com a intenção de “equilibrar racialmente a nova classe, excluindo os ásio-americanos”.

Eles contestam que esta política viola a 14ª Emenda da Constituição e exige que a lei seja aplicada igualmente a todos.

“A Suprema Corte perdeu uma oportunidade importante de acabar com a discriminação racial nas admissões de ensino fundamental e médio”, disse o advogado dos demandantes, Joshua Thompson.

Ele argumentou em documentos judiciais que o tribunal deveria aceitar o caso porque outras escolas secundárias adotaram programas semelhantes destinados a “alcançar um objetivo racial” que à primeira vista parecia ser racialmente neutro.

Os advogados do conselho escolar argumentaram que a nova política “elimina barreiras socioeconômicas e geográficas” usando critérios que são “neutros em relação à raça e cegos em relação à raça”.

Na sua decisão de Junho, o Supremo Tribunal invalidou os programas de admissão da Universidade de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte com base nisso. Os conservadores queixam-se há muito tempo da acção afirmativa, que o Supremo Tribunal sustentou anteriormente com base em critérios restritos.

Antes da recente decisão da Suprema Corte, um juiz federal decidiu contra o Conselho Escolar do Condado de Fairfax em um caso na Virgínia.

Em Abril de 2022, o Supremo Tribunal rejeitou o pedido dos contestantes de implementação imediata da decisão do juiz do tribunal distrital.

O 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Richmond, reverteu a decisão do tribunal distrital em uma decisão de maio de 2023, um mês antes da decisão da Suprema Corte de encerrar a consideração da raça nas admissões em faculdades. A aliança pelo TJK recorreu ao Supremo Tribunal Federal.