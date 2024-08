A Suprema Corte concede parcialmente um pedido do Partido Republicano para fazer cumprir a lei de votação com comprovante de residência do Arizona

WASHINGTON – A Suprema Corte atendeu parcialmente na quinta-feira um pedido do Comitê Nacional Republicano para o Arizona aprovar medidas exigindo que as pessoas apresentem prova de cidadania dos EUA ao se registrarem para votar.

Os juízes permitiram que uma das três disposições da lei estadual fosse aplicada no que poderia ser uma das várias disputas eleitorais que seriam levadas ao tribunal antes das eleições de Novembro.

A votação foi de 5 a 4 para permitir a aplicação limitada da lei, com uma maioria de juízes conservadores. Uma conservadora, a juíza Amy Coney Barrett, juntou-se aos três juízes liberais na dissidência. O tribunal, em breve despacho, não explicou o seu raciocínio.

Três juízes conservadores – Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch – disseram que teriam permitido que todas as três disposições entrassem em vigor.

Mais de 40 mil pessoas registaram-se para votar nas eleições federais no Arizona sem apresentar prova de cidadania, embora as autoridades estaduais digam que a maioria são eleitores inativos e que um pequeno número será afetado. Nas eleições de 2020, o presidente Joe Biden derrotou o ex-presidente Donald Trump no Arizona por apenas 10.000 votos.

A regra que o tribunal permitiu que o estado implementasse exige que os funcionários rejeitem tentativas de registo para votar utilizando o formulário de registo do próprio estado se a pessoa não tiver prova documental de cidadania.

Mas o tribunal suspendeu regras separadas que proíbem aqueles que não têm prova de cidadania de votar nas eleições presidenciais ou por correio, caso se registem para votar utilizando um formulário de registo federal diferente.

O caso aborda um ponto de discussão republicano generalizado e não controlado de que os não-cidadãos votam regularmente nas eleições dos EUA.

A administração Biden contestou as medidas de 2022, dizendo que violam uma lei federal conhecida como Lei Nacional de Registro Eleitoral. Aqueles que se registam para votar nas eleições federais devem confirmar que são cidadãos dos EUA, mas não é necessária qualquer prova documental.

A lei de 2022 do Arizona, que nunca foi implementada, foi uma resposta a uma decisão do Supremo Tribunal de 2013 que invalidou uma tentativa anterior de impor um requisito de comprovativo de residência. Na altura, o Supremo Tribunal considerou que a Lei Nacional de Registo Eleitoral impedia a adição de requisitos adicionais aos formulários que as pessoas devem preencher para votar nas eleições federais.

Após a decisão, o Arizona implementou um requisito de prova de cidadania para as eleições estaduais, mas não para as eleições federais. Na verdade, criou um processo de registo escalonado através do qual alguns potenciais eleitores só podiam registar-se para votar nas eleições federais.

Embora a administração Biden se tenha oposto às novas regras que exigem prova de cidadania para votar no presidente ou para votar pelo correio, outros demandantes, incluindo grupos de direitos de voto, apresentaram o seu próprio desafio centrado no formulário de registo estadual.

Autoridades estaduais, incluindo o secretário de Estado Adrian Fontes, recusaram-se a fazer cumprir a lei. A legislação foi aprovada pelos republicanos, mas Fontes e outros líderes estaduais, incluindo o procurador-geral Chris Mays, são democratas.

Um juiz federal decidiu a favor dos demandantes, e o 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA recusou-se a bloquear a decisão em 1º de agosto.

O RNC, acompanhado por líderes republicanos na legislatura estadual, disse em documentos judiciais que a decisão do tribunal inferior “anula sem precedentes a autoridade soberana do Legislativo do Arizona para determinar as qualificações dos eleitores e a participação estrutural em suas eleições”.

Fontes disse anteriormente que muitas das mais de 40 mil pessoas que se registaram para votar nas eleições federais eram estudantes, militares e nativos americanos que não tinham certidão de nascimento quando se registaram para votar. Apenas cerca de 5.000 eleitores se registraram para votar por correio.

Ele instou a Suprema Corte a não aceitar o pedido republicano, que seus advogados observaram em documentos judiciais ocorrido semanas antes do início da votação antecipada.

Bloquear a decisão do tribunal inferior “criaria incerteza tanto para os eleitores quanto para as autoridades eleitorais e minaria a confiança do público na integridade dos processos eleitorais do Arizona”, disseram seus advogados.

A procuradora-geral Elizabeth Preloger, representando a administração Biden, disse em seu processo judicial que “a intervenção judicial neste ponto prejudicaria a administração ordenada da eleição e privaria milhares de eleitores já registrados para votar”.