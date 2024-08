A SpaceX lança 21 satélites Starlink, mas o primeiro estágio do foguete bate na barcaça de pouso.

Depois O Polaris, que foi pilotado na noite de terça-feira, desce da Dawn AveA SpaceX mudou de direção e avançou com os planos de relançar os satélites Starlink Internet na manhã de quarta-feira, um da Flórida e outro da Califórnia.

Mas o segundo voo foi abortado depois que o primeiro estágio usado no lançamento na Flórida capotou no Oceano Atlântico e quebrou ao tentar pousar em um navio não tripulado da SpaceX estacionado a centenas de quilômetros a nordeste do Cabo Canaveral. O acidente de pouso encerrou uma série de 267 recuperações de reforço bem-sucedidas desde fevereiro de 2021.

Enquanto isso, o segundo estágio do Falcon 9 transportou com sucesso 21 satélites Starlink para suas órbitas planejadas.

Uma exposição temporal captura a trajetória de fogo do foguete Falcon 9 que foi lançado da Flórida na manhã de quarta-feira transportando 21 satélites Starlink Internet. Desta perspectiva, o foguete faz um arco sobre a Lua e, no horizonte, está a plataforma de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy, onde outro Falcon 9 está pronto para ser lançado, pronto para enviar a tripulação do Polaris Dawn ao espaço numa missão privada. Caminhada Espacial Não Governamental. O mau tempo esperado na zona de pouso da tripulação permitiu que o Starlink fosse lançado depois que o Polaris Dawn foi aterrado. Michael Caine/Viagem Espacial Agora



O pouso do primeiro estágio parecia normal até o momento do pouso, quando uma chama maior que o normal foi vista ao redor da base do foguete conforme ele se aproximava da base. Uma perna de pouso desabou imediatamente após o pouso e o propulsor, envolto em chamas e fumaça, mergulhou no Atlântico pela lateral da barcaça de desembarque.

“Depois de uma decolagem bem-sucedida, o primeiro estágio de reforço do Falcon 9, A Shortfall of Gravitas, pousou após o drone”, disse a SpaceX na plataforma de mídia social X. “As equipes avaliam os dados e o status do voo do booster.”

Este foi o 23º e último lançamento e pouso do primeiro estágio B1062, estabelecendo um novo recorde de reutilização. A SpaceX está trabalhando para certificar 40 voos de cada um dos primeiros estágios do Falcon 9.

Uma câmera montada no primeiro estágio do Falcon 9 capturou a cena da falta de Gravitas do droneship A momentos antes do pouso. Uma câmera a bordo do drone ilumina a plataforma de pouso com o escapamento do foguete conforme ele se aproxima da nave. EspaçoX



Durante o pouso, as chamas explodiram e uma perna de pouso desabou. EspaçoX



O foguete caiu no Oceano Atlântico. EspaçoX



SpaxeX cancelou um lançamento na Califórnia agendado para 5h58 EDT para dar aos engenheiros mais tempo para revisar a telemetria e as imagens de vídeo em busca de sinais de problemas que poderiam afetar outros foguetes, logo após os Starlinks serem implantados na Flórida. .

“Retirando-se do nosso segundo lançamento @Starlink da noite para dar à equipe tempo para revisar os dados de pouso do booster do lançamento anterior”, disse a SpaceX no X. “Uma nova data de lançamento será compartilhada assim que estiver disponível.”

Aqui estão as estatísticas atualizadas do Falcon 9 do lançamento desta manhã na Flórida:

Número total de lançamentos do Falcon 9 até o momento: 367

Total de lançamentos do Falcon Heavy até a data: 10

Total Super Heavy/Starship lançado até a data: 4

Falcon 9/Heavy lançado este ano: 83 (82 F9s, 1 FH)

Falcon 9 em voo/falhas graves: 2 (28/06/15, 11/07/24)

Lançamentos bem-sucedidos do Falcon 9/Heavy consecutivos: 13

Voos consecutivos com maior sucesso: 344 (entre 28/06/15 e 11/07/24)

Lançamentos Starlink até o momento: 190 (181 voos dedicados, 9 cargas mistas)

Starlink é lançado este ano: 58

Satélites Starlink lançados até o momento: 6.920

Conexões em estrela com capacidade de célula direta: 136

Espera-se que Starlinks cheguem ao lançamento mais recente: 6.269*

SpaceX: 1.548 serão lançadas em órbita este ano

Líder da Frota de Primeira Classe: B1062, 23 aeronaves (perdidas no pouso do booster)

Desembarques na Califórnia até o momento: 20

Desembarques na Flórida até o momento: 54

Desembarques de drones até o momento: 267 (sem contar o voo de hoje)

Desembarques de reforço bem-sucedidos acumulados: 341

Desembarques de reforço consecutivos bem-sucedidos: 267 (antes do voo de hoje)

*Fonte: https://planet4589.org/space/con/star/stats.html

