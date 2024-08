A seleção americana de futebol feminino derrotou o Brasil por 1 a 0 e conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris

A seleção americana de futebol feminino conquistou o ouro consecutivo nas Olimpíadas de Paris ao derrotar o Brasil na tão aguardada final no sábado.

Um gol aos 57 minutos de Mallory Swanson, em sua 100ª internacionalização pelos Estados Unidos, foi a diferença entre os dois rivais.

Mallory Swanson, dos Estados Unidos, comemora o gol contra o Brasil no segundo tempo, durante a disputa pela medalha de ouro feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Brad Smith/USSF/Getty Images



Os EUA entraram em jogo invictos, mas o Brasil teve as melhores chances logo no início. A atacante brasileira Ludmila foi a única a marcar no segundo minuto, mas seu chute foi direto para as mãos da goleira Alyssa Neher.

O Brasil achou que tinha feito um gol aos 16 minutos, quando Ludmila tentou marcar, mas foi rapidamente anulado por impedimento.

Nos acréscimos, alguns jogadores de Nahar defenderam com uma mão a cabeçada de Adriana para preservar a vitória.

A perda significou mais sofrimento para o Brasil e sua estrela icônica, Marta. Seis vezes melhor jogador mundial do ano, que Ele anunciou no início deste ano que se aposentaria após os Jogos deste anoAs mulheres nunca venceram a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. O jogador de 38 anos pisou pela primeira vez no Estádio Olímpico Há 20 anos, nos Jogos de 2004 em Atenas.

Ambas as equipes tiveram que abrir caminho através de um campo competitivo de rivais para chegar à final. Um total de 12 países se classificaram para as Olimpíadas de Paris 2024.

Os EUA e o Brasil avançaram para a primeira posição depois de derrotarem a Alemanha e a Espanha, respectivamente, nas semifinais no início desta semana.

Os americanos venceram uma dura batalha contra a Alemanha por 1 a 0 na terça-feira. Atacante Sophia Smith Ela marcou o gol da vitória nos primeiros 15 minutos da prorrogação, após assistência do companheiro de equipe Mallory Swanson.

“Estou muito orgulhoso de encontrar uma maneira de vencer estes últimos jogos”, Smith disse após a partida de terça-feira. Smith completa 24 anos no dia 10 de agosto, dia da disputa pela medalha de ouro.

A brasileira Marta entra em campo no segundo tempo da partida pela medalha de ouro feminina contra os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Brad Smith/USSF/Getty Images



O Brasil terá muito trabalho pela frente antes da semifinal de terça-feira contra a Espanha. recorde de invencibilidade nos Jogos de Verão. No entanto, a seleção sul-americana conseguiu desafiar as probabilidades ao derrotar por 4-2 as campeãs da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023.

A seleção feminina dos EUA já conquistou cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas. Os americanos derrotaram o Brasil duas vezes na final olímpica, em 2004 e 2008. Por fim, a seleção feminina dos EUA levou o ouro para casa. Jogos de 2012 em Londres.

Alemanha venceu a final feminina do Rio 2016 E Canadá ganhou ouro em Tóquio 2021.

O ator Tom Cruise comemora durante a disputa pela medalha de ouro feminina entre Seleção Brasil e Seleção EUA. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images



Tom Cruise, a ex-estrela norte-americana Megan Rapinoe e a ex-estrela da NBA Sue Bird estavam entre a multidão no Parc des Princes.

Foi a terceira vitória dos EUA na final olímpica sobre o Brasil. Os norte-americanos venceram os brasileiros em Atenas, em 2004, e em Pequim, quatro anos depois.