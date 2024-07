A rodovia NB 15 reabre entre Barstow e Baker depois que um incêndio deixou motoristas com destino a Las Vegas presos

BAKER, Califórnia (KABC) – Todas as 15 pistas da rodovia norte foram reabertas entre Barstow e Baker na manhã de domingo. Um caminhão capotou e bateu na manhã de domingo, causando um congestionamento de quilômetros de extensão e prendendo motoristas com destino a Las Vegas.

O acidente de veículo único foi relatado às 8h de sexta-feira, perto da milha 113, de acordo com o Corpo de Bombeiros do condado de San Bernardino. Não se sabe se o motorista ficou gravemente ferido.

A carga útil do caminhão com baterias de íons de lítio pegou fogo depois que o trailer tombou no acostamento direito. “Este produto, quando envolvido em um incêndio, torna-se um dissipador de calor que requer grandes quantidades de água para extinguir”, afirmou o corpo de bombeiros em comunicado.

Os bombeiros controlaram o fogo, mas as baterias continuaram queimando. Os investigadores disseram que ainda há uma chance de que eles possam ressurgir.

Ambos os lados da Rodovia 15 foram inicialmente fechados no local. Um desvio foi encontrado na noite de sábado.

Neste local foi fornecida água aos motoristas que estão sem água devido ao aquecimento e falha no motor do veículo”, disse o Corpo de Bombeiros. “Estamos atendendo ativamente às necessidades dos motoristas presos sem água. Aconselhamos fortemente todas as pessoas que tentam viajar para o norte a desviarem e procurarem rotas alternativas. Incêndio de caminhão.”

O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, também falou sobre o acidente de sábado, dizendo que o estava monitorando.

Pouco depois das 2h30 de domingo, Caltrans disse que os bombeiros estavam fazendo um bom progresso e conseguiram reabrir duas pistas. Às 3h46, todas as pistas no sentido norte foram reabertas.

A temperatura mais alta no padeiro atingiu 108 graus Fahrenheit.

A causa do acidente estava sob investigação.