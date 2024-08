A recessão torna os mercados em movimento arriscados, mas ainda não perigosos

Dados decepcionantes sobre o emprego nos EUA abalaram as esperanças de uma aterragem suave para a maior economia do mundo, provocaram uma queda nos mercados bolsistas globais e intensificaram a corrida para cortes nas taxas de juro.

Mas à medida que os investidores abandonaram o popular carry trade do iene, complicando as notícias sobre os preços dos activos de uma perspectiva económica, a liquidação desempenhou um papel importante.

A probabilidade de uma recessão é uma incógnita. A Goldman Sachs elevou a recessão económica dos EUA para 25%. O JP Morgan (JPM) vê 35% de chance de lançamento até o final do ano.

Aqui está o que cinco indicadores de mercado observados de perto dizem sobre os riscos de recessão global:

Quebra-cabeça de data

A taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,3%, o maior nível em três anos, em julho, em meio a uma desaceleração acentuada nas contratações.

Alimentou receios de recessão ao atingir o ponto de desencadeamento da “Lei de Sahm”, que historicamente mostra que existe uma recessão quando a taxa média de desemprego de três meses é mais de meio ponto percentual superior ao mínimo anterior de 12 meses.

No entanto, muitos economistas acreditam que a reacção aos dados é exagerada, uma vez que os números podem ser distorcidos pela imigração e pelo furacão Beryl. Dados de pedidos de auxílio-desemprego melhores do que o esperado na quinta-feira também apoiaram essa visão, elevando os estoques.

“As folhas de pagamento ainda estão crescendo. Se começarmos a ver os salários ficando negativos, fico muito preocupado com o início de uma verdadeira recessão”, disse Dario Perkins, diretor-gerente de macro global da DS Lombard.

A economia dos EUA cresceu 2,8% numa base anualizada no segundo trimestre, mais do dobro da taxa do primeiro trimestre e no mesmo nível da média pré-pandemia. A atividade de serviços também aponta para um crescimento contínuo.

Contudo, para além dos EUA, os indicadores da actividade empresarial apontam para um abrandamento do crescimento da zona euro, enquanto a recuperação da China permanece fraca.

O índice de surpresa do Citi mostra que os dados económicos globais de meados de 2022 proporcionam surpresas negativas a uma taxa quase elevada.

Fracasso corporativo

O índice de ações global MSCI caiu mais de 6% em relação ao pico recorde de julho, enquanto o S&P 500 dos EUA (^GSPC) perdeu mais de 4% até agora em agosto.

No entanto, os analistas consideram que as ações, que subiram 7% globalmente este ano, estão longe de apresentar uma desaceleração.

O Goldman Sachs estima que cada liquidação de 10% nas ações dos EUA reduzirá o crescimento no próximo ano em menos de meio ponto percentual.

As condições de crédito podem revelar-se mais críticas, dizem os analistas.

Observam que, embora o prémio de risco pago pelas obrigações empresariais em relação às obrigações governamentais na Europa e nos EUA tenha aumentado, tem estado a recuperar de níveis historicamente apertados e os movimentos ainda não são suficientemente pronunciados para sugerir que os riscos de recessão são elevados.

A história continua

As expectativas de recessão, representadas pela diferença entre os rendimentos dos títulos com grau de investimento dos EUA e os rendimentos do Tesouro, cairão para mais da metade em 2022-2023, disse o BofA.

Pare com isso

Impulsionados pelos dados de emprego nos EUA e por uma Reserva Federal que parece mais pacífica, os investidores reduziram agora as taxas dos EUA em cerca de 100 pontos base antes do final do ano.

Caiu para 130 pontos base no início desta semana, mas mais que o dobro dos cerca de 50 pontos base esperados em 29 de julho. Os mercados têm mais de 50% de chance de um corte de 50 pontos base em setembro.

Os principais bancos também aumentaram os cortes do banco central que esperam este ano.

Steve Ryder, gestor de carteira da Aviva Investors, disse que o banco central deverá cortar as taxas três vezes este ano, mas dada a incerteza sobre a evolução dos dados económicos, os mercados estão compreensivelmente a avaliar a probabilidade de novos cortes.

Noutras partes do mundo, os traders veem uma grande probabilidade de mais três cortes nas taxas do Banco Central Europeu este ano, com menos de uma probabilidade total de um segundo corte em meados de julho.

curva de rendimento

A corrida ao corte das taxas empurrou para baixo os rendimentos do Tesouro dos EUA de baixa data, e a parte observada de perto da curva de rendimento que acompanha a diferença entre os rendimentos do Tesouro de 10 anos (ZN=F) e 2 anos (2YY=F) tornou-se positiva . Segunda-feira pela primeira vez desde julho de 2022.

Embora uma inversão da curva de rendimentos tenha sido historicamente vista como um bom preditor de uma recessão no horizonte, a curva tende a voltar ao normal à medida que uma recessão se aproxima.

No entanto, como a curva do ciclo se inverteu durante um período recorde, não ocorreu uma recessão, e a maioria dos estrategas consultados pela Reuters no início deste ano não viam isto como um indicador de recessão fiável.

A curva inverteu-se na quinta-feira, situando-se em menos 5 pontos base.

Dr. Cobre

Conhecido como “Dr. Copper”, seu histórico é um indicador de expansão e queda, e a queda do metal para o menor nível em quatro meses e meio esta semana está firmemente na lista de observação de recessão.

Negociando em torno de US$ 8.750 por tonelada, os preços do cobre para três meses na London Metal Exchange caíram cerca de 20% em relação ao pico de maio, refletindo o pessimismo sobre as perspectivas econômicas globais.

Os preços do petróleo, outro barómetro da saúde da procura global, estão perto dos mínimos de vários meses. Mas a sua queda foi limitada pelas preocupações de que as tensões no Médio Oriente poderiam comprimir a oferta da maior região produtora de petróleo.

(Reportagem de Yoruk Bahceli e Tara Ranasinghe; edição de Thomas Janowski)