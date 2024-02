A principal taxa de inflação do Federal Reserve confirma más notícias para cortes nas taxas; O S&P 500 subiu

A principal taxa de inflação da Reserva Federal, o principal índice de preços PCE, mostrou que as pressões sobre os preços aqueceram em Janeiro, mas colocou sobre a mesa um corte nas taxas em Junho, não pior do que se temia. O S&P 500 subiu após os dados de inflação.







Taxa de inflação central primária

O índice de preços de despesas de consumo pessoal, ou PCE, subiu 0,3% em janeiro, em linha com as previsões. A taxa de inflação acumulada em 12 meses caiu para 2,4%.

Em geral, a tomada de decisões da Reserva Federal dá mais peso ao núcleo da inflação, o que elimina a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia. O núcleo do índice de preços PCE subiu 0,4% em janeiro, correspondendo às previsões. A inflação subjacente em 12 meses diminuiu para 2,9%, contra 2,8% em dezembro, em linha com as expectativas de Wall Street.

Os preços dos bens caíram 0,2% em Janeiro, enquanto os preços dos serviços subiram 0,6%.

Os dados da inflação parecem um pouco piores quando não são arredondados para um décimo de ponto percentual. O núcleo da inflação aumentou 0,42% durante o mês. O aumento anual é de 2,849%.

Numa base anualizada de três meses, a taxa de inflação subjacente do banco central subiu para 2,6%, face a 1,6% em Dezembro. Numa base anualizada de seis meses, a inflação subjacente situou-se em 2,5%, acima dos 1,9% em Dezembro.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que os legisladores queriam analisar dados de inflação de seis meses para garantir que a tendência da inflação não estivesse acelerando.

Efeito da inflação de janeiro?

Até certo ponto, Wall Street subestimou o aumento dos preços subjacentes em Janeiro, o que na verdade não alteraria a tendência da inflação.

Em Janeiro, os economistas afirmaram que as empresas tendem a registar ganhos de preços mais elevados porque actualizam os preços no início do ano, mas o sistema de ajustamento sazonal não tem isso totalmente em conta.

Em janeiro de 2023, o núcleo do índice de preços PCE subiu 0,51% no mês. A taxa de inflação caiu para 2,85%, de 2,94% no mês passado, à medida que os dados de janeiro de 2023 saíram do cálculo de 12 meses.

Inflação supercore

A partir do final de 2022, o presidente da Reserva Federal, Powell, mudou o foco inflacionário para os serviços essenciais do PCE, excluindo habitação ou serviços supercore. Isto estava em linha com a opinião do banco central de que um mercado de trabalho restritivo e um elevado crescimento salarial estavam na origem de uma inflação persistentemente elevada. Os salários representam uma grande porcentagem dos custos das empresas de serviços. Por conseguinte, à medida que as pressões salariais se moderam, a inflação dos serviços supercore deverá moderar-se.

Os preços dos principais serviços não habitacionais, incluindo cuidados de saúde, cabeleireiro e hotelaria, subiram 0,6% no mês, após ganhos modestos de 0,25% e 0,17% nos dois meses anteriores. A inflação supercore de serviços em 12 meses subiu para 3,45%, de 3,3% no mês anterior.

Renda pessoal, despesas

O índice de preços PCE é divulgado junto com o relatório mensal de receitas e despesas pessoais do Departamento de Comércio. A renda pessoal subiu 1% no mês, acima das previsões de 0,4%. Conforme previsto, as despesas de consumo pessoal aumentaram modestos 0,2% em Janeiro.

O custo das mercadorias caiu 1,2% em janeiro. No entanto, isto reflecte mudanças sazonais introduzidas em Janeiro pela Covid e estímulos fiscais contínuos. Enquanto isso, os gastos com serviços aumentaram fortemente 1%.

Os ganhos de rendimento pessoal incluíram um aumento mensal de 2,6% nos subsídios governamentais, ajudado por um aumento de 3,2% no custo de vida nos cheques da Segurança Social. Enquanto isso, o rendimento de dividendos aumentou 4,1% no mês.

Pedidos de desemprego

Os novos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram para 215.000 na semana encerrada a 24 de fevereiro, acima dos 202.000 revistos da semana anterior. A média de quatro semanas de reclamações semanais caiu de 3.000, para 215.500.

O número de trabalhadores desempregados que ainda recebem benefícios aumentou em 45 mil na semana encerrada em 17 de fevereiro, para 1,905 milhão.

Os dados, embora ainda fortes, foram ligeiramente piores do que o esperado. Alguns economistas esperam um aumento significativo nos pedidos de subsídio de desemprego nos próximos meses, o que certamente aliviaria as preocupações do Fed sobre o corte das taxas.

“Suspeitamos que o mercado de trabalho começará a enfraquecer significativamente em meados da primavera”, escreveu Oliver Allen, economista sénior para os EUA na Pantheon Macroeconomics.

Os avisos da WARN sobre fechamento de fábricas e demissões em massa, os dados de anúncios de cortes de empregos da Challenger e as pesquisas do Google por cortes de empregos apontam para reivindicações crescentes, disse ele.

As chances de um corte nas taxas do Federal Reserve aumentam

Após o relatório PCE de janeiro e os pedidos de desemprego, apenas os preços de mercado foram mostrados 21% de probabilidade O primeiro corte nas taxas ocorrerá na reunião de 1º de maio. As probabilidades de um corte da taxa do banco central até 12 de junho são agora de 65%, acima dos 57% segundo os dados.

Os mercados estão agora a fixar uma taxa de fundos Fed de 4,54% até ao final de 2024, face ao intervalo actual de 5,25% a 5,5%. Isso significa que três cortes nas taxas de um quarto de ponto percentual este ano são mais prováveis ​​do que quatro.

S&P 500, rendimento do Tesouro de 10 anos

O S&P 500 subiu 0,5% na ação do mercado de ações de quinta-feira, após os dados de inflação. O S&P 500 caiu 0,4% nas três primeiras sessões da semana, depois de terminar em máximo recorde na semana passada.

Na quinta-feira, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos base, para 4,25%.

Certifique-se de ler a coluna The Big Picture do IBD após cada dia de negociação para obter as informações mais recentes sobre a tendência predominante do mercado de ações e o que isso significa para suas decisões de negociação.

