A nova versão do Windows 11 remove o limite antigo e arbitrário de tamanho de 32 GB para discos FAT32

Enquanto se espera que a atualização 24H2 do Windows 11 deste outono seja lançada ao público, o trabalho continua em outros novos recursos que farão parte de outras atualizações futuras do Windows. Uma nova versão do Canary Channel Windows Insider Publicado ontem O novo FAT32 corrige um limite arbitrário de décadas que limita as partições a 32 GB, embora o próprio sistema de arquivos tenha um tamanho máximo suportado de 2 TB (o Windows pode ler e reconhecer partições FAT32 de 2 TB sem problemas).

Por enquanto, essa limitação foi eliminada apenas para ferramentas de formatação de linha de comando no Windows. A interface de formatação de disco ainda é mais ou menos a mesma de quando foi introduzida no Windows NT 4.0 há quase 30 anos, mas ainda tem uma restrição arbitrária de capacidade de 32 GB.

Diz-se que o ex-programador da Microsoft Dave Plummer, que ocasionalmente compartilha histórias sobre seu tempo trabalhando no Windows na década de 1990 e início de 2000, recebeu um limite de 32 GB. Plummer escreveu a caixa de diálogo de formato de arquivo, considerando-a uma solução “temporária” e escolhendo arbitrariamente 32 GB como limite de tamanho para discos, pois pode ter parecido adequado na época (o Windows NT 4.0 exigia 110 MB de espaço em disco).

Em 2024, não há muitos motivos para usar um disco FAT32, e ele foi praticamente substituído por outros sistemas de arquivos. Como sistema de arquivos da unidade principal do sistema operacional, ele foi substituído há décadas pelo NTFS; Como um sistema de arquivos amplamente compatível para unidades externas que pode ser lido e gravado em vários sistemas operacionais, você pode usar exFAT. O FAT32 ainda tem um limite de 4 GB no tamanho de arquivos individuais.

Se você estiver formatando um disco para uso com uma versão mais antiga do Windows ou com alguns dispositivos mais antigos que funcionam apenas com discos FAT32, essa alteração tornará o Windows um pouco mais útil para você.

