A mulher foi acusada de um suposto esquema para roubar Graceland da família Presley

A família Presley não comentou publicamente as acusações.

Uma mulher do Missouri foi acusada de fraudar milhões de dólares da família de Elvis Presley e de tentar roubar a propriedade da família da casa da família da lenda do canto americano, Graceland.

O Departamento de Justiça dos EUA diz que a Sra. Findley se passou por três pessoas diferentes com um credor privado fictício chamado Nausani Investments & Private Lending LLC (Naussani Investments).

O DOJ acusou a filha de Elvis Presley – Lisa Marie Presley, que morreu em janeiro de 2023 – de tomar emprestado US$ 3,8 milhões (£ 3 milhões) da Nausani Investments, que ela hipotecou a Graceland pelo empréstimo e não pagou o empréstimo.

Ms Findley está supostamente buscando US$ 2,85 milhões (US$ 2,2 milhões de libras esterlinas) da família de Presley, de acordo com o DOJ.