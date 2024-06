A juíza Eileen Cannon rejeita a ideia de que novas investigações atrasariam o caso de documentos confidenciais de Trump

CNN

A juíza Eileen Cannon quer realizar mais audiências sobre os esforços de Donald Trump para contestar as principais provas no seu caso de documentos confidenciais e permitirá que os advogados do ex-presidente interroguem testemunhas sobre a investigação e busca em Mar-a-Lago.

Na quinta-feira, o juiz da Flórida disse em uma nova ordem Ele quer mais evidências sobre a linguagem do mandado do FBI usado para apreender registros secretos de Mar-a-Lago em 2022 e o depoimento do grande júri do ex-advogado de Trump, Evan Corcoran.

Essas foram as questões argumentou na audiência de terça-feira, mas não julga em questões de cânone. O juiz não informou quando a audiência adicional ocorreria.

Cannon foi amplamente criticado por arrastar o caso em várias audiências, e um advogado disse a ele em uma audiência no início desta semana que acreditava que a equipe de Trump estava tentando sequestrar o processo como forma de espalhar conspirações sobre o trabalho dos investigadores federais. caso.

nela Ordem de 11 páginas Na quinta-feira, Cannon pareceu reagir aos seus críticos.

“Por um lado, há uma distinção entre um ‘mini-julgamento’ que desperdiça recursos e atrasos, e uma audiência probatória que serve para resolver questões factuais e jurídicas contestadas sobre uma moção pré-julgamento suprimida”, escreveu Cannon.





Cannon disse que irá revisitar a linguagem usada em um mandado de busca para apreender propriedades de Mar-a-Lago há dois anos e o uso do depoimento de Corcoran pelo Departamento de Justiça para reforçar a parte do caso sobre o embargo.

O gabinete do procurador especial quer mais investigações e resistiu fortemente aos esforços de Trump para cortar partes do caso.

Esses processos judiciais incluem o depoimento de testemunhas e a apresentação de provas, que ocorrem antes do julgamento. Cannon deve decidir se as provas apreendidas do espólio de Trump na Flórida e o testemunho de Corcoran no grande júri serão usadas no julgamento.

A Canon ainda não definiu datas para audiências adicionais. Em seu pedido, ele expôs os próximos passos antes que novas investigações sejam realizadas.

“As partes podem fornecer aviso prévio significativo sobre o escopo e o momento do julgamento, levantar objeções apropriadas no tribunal, conforme necessário; as partes podem (e fazem) arquivar listas de provas e listas de testemunhas, como é habitual em casos de supressão criminal federal; e o advogado especial pode razoavelmente limitar as provas produzidas para garantir eficiência e controle. “Podemos pedir ao tribunal que imponha”, disse o juiz.

Os advogados de Trump acreditam que o texto usado no mandado de busca é insuficiente para autorizar os agentes a apreender “informações de segurança nacional” e “registros presidenciais”, e Cannon reconheceu que há “ambiguidades”.

“O tribunal determina que certas palavras nesse documento ‘não têm um significado comumente compreendido’.[s]“Uma agência de aplicação da lei, sem maiores esclarecimentos, teria sabido identificar tais itens como propriedade ‘apreendida’”, escreveu o juiz na quinta-feira. A linguagem do mandado de busca “garante maior desenvolvimento factual relevante para o desafio de privacidade do réu Trump”.

No entanto, Cannon negou o pedido de Trump para outra audiência sobre a validade de um mandado aprovado pelo tribunal para revistar vários quartos em Mar-a-Lago.

A equipe de Trump está analisando uma decisão de um tribunal federal em Washington, D.C., que forçou Corcoran a compartilhar suas conversas com Trump durante um julgamento com grande júri, depois de descobrir que Trump pode ter enganado seu advogado, que tentou bloquear a recuperação de registros confidenciais após o presidência.

Cannon disse que revisitaria o uso das anotações e depoimentos de Corcoran sobre seu ex-cliente.

“É dever deste tribunal fazer conclusões de novo sobre a questão da fraude ilícita”, escreveu Cannon. “E um procedimento padrão para fazer tais conclusões – como é habitual em casos de supressão criminal – é seguir uma audiência probatória na qual ambos os lados podem apresentar provas (filmagens documentais e depoimentos, conforme aplicável).”

Em uma ordem de quinta-feira, Cannon disse que também permitiria mais um pedido de cada parte em uma proposta de ordem de silêncio do Gabinete do Conselho Especial.

Durante a audiência de segunda-feira sobre a ordem de silêncio, Cannon disse aos promotores que “tem que haver uma conexão real entre A e B”, observando a lacuna entre os comentários de Trump e as ameaças potenciais sobre as quais os promotores alertaram.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse em um comunicado que o processo deveria ser arquivado.

“A honorável juíza Eileen Cannon agendou corretamente as audiências sobre a perfuração inconstitucional do privilégio advogado-cliente do presidente Trump e a operação ilegal do bandido Joe Biden em Mar-a-Lago pelo DOJ”, disse Cheung. “Todo o caso do dossiê foi uma farsa política desde o início e deveria ser completamente descartado.”

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Holmes Lybrand da CNN contribuiu para este relatório.