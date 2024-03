A comunidade de Nova York estava sofrendo com a saída repentina do CEO do Bancorp e com os crescentes problemas de controle interno

As ações do New York Community Bancorp caíram no horário de abertura de sexta-feira, após a saída repentina do CEO de longa data do banco, que adiou as divulgações financeiras obrigatórias aos reguladores depois de encontrar “fraquezas materiais” ligadas aos empréstimos.

Bancorp comunitário de Nova YorkAbsorveu o fracasso e cresceu enormemente durante a noite no ano passado Banco de Assinaturas, no início deste mês relatou perdas significativas em empréstimos imobiliários comerciais. A Moody's rebaixou sua classificação de crédito para “lixo”.

Na noite de quinta-feira, o banco disse que Thomas Gangemi, que passou grande parte do ano tranquilizando os investidores sobre a viabilidade do banco, está deixando o cargo após 27 anos como presidente e CEO. Ele será sucedido por Alessandro Dinello como Presidente Executivo. Kangemi ainda terá assento no conselho.

O documento também notificou os reguladores sobre uma despesa de imparidade de goodwill de 2,4 mil milhões de dólares, o que significa que o banco está a reavaliar o valor dos seus ativos.

As ações do New York Community Bancorp despencaram 30% quando o mercado abriu na sexta-feira e agora caíram 65% no ano.

DiNello ingressou no New York Community Bancorp após a aquisição do Flagstar Bank em dezembro de 2022. DiNello atuou como presidente e CEO da Flagstar.

O Community Bancorp de Nova York divulgou em um documento regulatório na noite de quinta-feira que não apresentou seu relatório anual à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O banco disse que teve que revisar seu relatório original para os resultados do quarto trimestre.

O banco disse que as questões de controle interno precisam ser abordadas.

“Como parte da avaliação da administração dos controles internos da empresa, a administração identificou fraquezas materiais nos controles internos da empresa relacionadas à revisão interna de crédito, como resultado de atividades ineficazes de supervisão, avaliação de risco e monitoramento”, informou o banco.

O New York Community Bancorp disse que, embora a sua avaliação dos controlos internos ainda não esteja concluída, espera revelar no seu relatório anual de 2023 que os seus controlos e procedimentos de divulgação e o controlo interno sobre os relatórios financeiros não são eficazes.

O banco disse que seu plano corretivo para fraquezas materiais deverá ser detalhado em seu relatório anual.

A NYCB disse que espera apresentar seu relatório anual dentro de um período de carência de 15 dias.

“A divulgação de uma fraqueza material no seu processo de revisão de crédito é crítica e requer mudanças significativas na forma como monitorizam o risco de crédito no futuro, o que esperamos que os leve a serem mais proactivos no reconhecimento de problemas no futuro.” Keith Horowitz, do Citi, disse em nota ao cliente.

Horowitz disse que o atraso no relatório anual do banco “pode ser para dar aos auditores tempo suficiente para garantir que não haja impacto financeiro devido a uma fraqueza material no ambiente de controlo, o que significa mais tempo para verificações de crédito pessoal”.

Com base nas circunstâncias únicas que levaram aos recentes problemas no New York Community Bancorp, os analistas do setor não estão preocupados com qualquer tipo de contágio no setor bancário.

Outrora um credor regional relativamente discreto, o New York Community Bancorp tornou-se um banco muito maior em 2023, quando comprou a maior parte dos ativos do Signature Bank. Havia uma assinatura Dois bancos falidos num fim de semana Em meados de março daquele ano. A compra assinada traz à NYCB mais de US$ 100 bilhões em ativos, que estão sob pressão crescente dos reguladores sob a lei.

O banco teve de cortar os seus dividendos e aumentar os seus rácios de capital e liquidez para satisfazer as exigências dos reguladores.

Juntamente com as exigências regulatórias, os investidores também estavam preocupados com a carteira de imóveis comerciais do banco. Extrato bancário a Uma perda surpresa de US$ 252 milhões No quarto trimestre, incluiu uma provisão de US$ 552 milhões para perdas com empréstimos, grande parte dela vinculada a imóveis.