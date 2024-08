A Boeing suspendeu os testes do 777X após descobrir danos em uma das estruturas do jato.

Uma aeronave Boeing 777x durante uma exibição aérea no dia de abertura do Farnborough International Airshow, segunda-feira, 18 de julho de 2022, em Farnborough, Inglaterra.

Boeing A empresa disse na segunda-feira que suspendeu os testes de voo de seu 777X após descobrir danos estruturais em um dos aviões de fuselagem larga.

A empresa disse que descobriu danos em uma seção personalizada entre o motor e a fuselagem durante a manutenção programada. Aterrou três outros 777-9 em sua frota de testes. A Boeing disse que nenhum outro teste de voo está planejado para os outros aviões.

“Nossa equipe está substituindo a peça e capturando quaisquer retornos do componente e retomará os testes de voo quando estiver pronto”, disse a Boeing em comunicado. De acordo com o site da Boeing, ela informou que notificou a Administração Federal de Aviação e seus clientes, que encomendaram 481 unidades do 777X.

Não ficou imediatamente claro se o encalhe e o problema afetariam a certificação e entrega de novos jatos de fuselagem larga planejados para 2025. A Boeing iniciou os testes de voo do avião com a Administração Federal de Aviação em julho, um marco importante.

notícias, relatado Os líderes da Boeing, incluindo o novo CEO Kelly Ortberg, estão tentando fazer com que a empresa supere uma crise de segurança que começou com o desligamento de portas no início do ano, informou anteriormente o The Air Current.