A Apple está lançando seus tão esperados recursos de IA, Apple Intelligence

Além disso, após a atualização para obter acesso ao serviço, os usuários devem se registrar em uma lista de espera no aplicativo Configurações da Apple, o que envolve fazer ping nos servidores da Apple para solicitações mais complexas.

Ainda este ano, ele será lançado ao público, mas o número da versão 18.1, segundo a Apple Intelligence, não será lançado com o novo hardware do iPhone, que deverá rodar no iOS 18 no outono.

Apple Intelligence é uma importante iniciativa da Apple. Os investidores acreditam que a forte integração da IA ​​com o sistema operacional da Apple desencadeará uma grande onda de atualizações nos próximos anos, especialmente porque o sistema só funciona no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max e mais recentes.

“À medida que os conjuntos de recursos de IA (software e potencialmente hardware) melhoram no iPhone 2025, esperamos que este ciclo do iPhone permaneça forte no longo prazo”, escreveu o analista do Bank of America Vamsi Mohan em nota na segunda-feira.