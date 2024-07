A América parece ela mesma em vitória

HARRISON, NJ – Embora tenha sido há apenas três meses, o último jogo da Seleção Feminina dos EUA contra o México poderia ter sido parte de uma era diferente.

O que, em muitos aspectos, foi.

O USWNT perdeu para o México na Copa Ouro em fevereiro, por 2 a 0, a segunda derrota para os vizinhos do sul e a primeira em solo americano. De certa forma, foi uma decepção maior do que a derrota nas oitavas de final do verão passado para Austrália e Nova Zelândia, que foi uma eliminação muito precoce de uma Copa do Mundo ou Olimpíadas.

Emma Hayes disse na sexta-feira que a derrota para o México há cinco meses foi uma perda pela qual ela estava grata. Contratada para treinar o USWNT, mas ainda não em funções, a derrota deu a ela e ao time uma chance de recomeçar.

“Podemos interromper e colocar as coisas certas de volta no lugar”, disse Hayes na sexta-feira. “Não há perda, apenas aprendizado, e acho que há muito disso depois disso.”

No sábado, o USWNT dominou o México com uma vitória por 1 a 0.

Sim, a equipe ainda teve dificuldades para finalizar. A preparação para o gol de Sophia Smith aos 64 minutos foi linda – do lado direito, Trinity Rodman cruzou para Mallory Swanson, que então deslizou a bola para Smith, que fez malabarismos com o zagueiro mexicano antes de enterrar a bola ao lado – todos os três poderiam terminar. Poderia facilmente ter marcado mais quatro ou cinco gols.

Mas um USDNT que parecia estar brincando com cimento nas chuteiras e com dúvidas em sua mente agora está brincando com a autoridade que tem sido sua marca registrada.

“(Hayes) realmente nos permitiu ir para outro nível taticamente”, disse Crystal Dunn.

Foi o primeiro jogo do USWNT desde que Hayes nomeou seu elenco de 18 jogadores para Paris, ao dispensar Alex Morgan e confiar na próxima geração de talentos. Não é de forma alguma um produto acabado. Ganhar outro ouro, e muito menos uma medalha nas Olimpíadas de Paris, será um desafio significativo.

Mas há sinais de progresso. Com certeza será ainda melhor sob o comando de Hayes, que não assumirá oficialmente o comando até o Chelsea terminar a temporada, no final de maio.

“Não há como negar que quando o jogo começa, estamos prosperando. Meu objetivo é prosperar a cada momento”, disse Hayes. “Ainda estamos aprendendo muito a fazer como equipe, coletivamente. ponto de referência, este jogo é muito comedido, muito controlado.” Acho que é justo dizer.

“Então, siga na direção certa.”

Nenhuma equipe vai finalizar todas as chances que cria. Mas na Copa do Mundo do verão passado e nas Olimpíadas de Tóquio, antes disso, o USWNT pareceu se conter, assim como seus adversários. Marcou apenas quatro gols na Copa do Mundo e apenas três no jogo de abertura contra o Vietnã.

Colocar a bola no terço final foi um desafio, com passes muitas vezes interceptados no meio do campo. Enquanto circulavam pela área, os americanos pareciam pensar demais em cada passo que davam e, quando atiraram, a oportunidade havia desaparecido.

Havia mais por vir naquele sábado contra o México. Aos 22 minutos, Rodman deveria ter chutado Smith. Aos 52, Smith venceu o goleiro, mas ainda não conseguiu converter.

Mas está chegando. Rodman, Smith e Swanson têm um dinamismo individual e como linha de frente, e quando o usam são assustadores.

“Acho que temos isso naturalmente, mas estamos trabalhando nisso com certeza”, disse Smith após o jogo. “Acho que nos entendemos muito bem. Acho que é isso que nos separa das outras linhas de frente. Sei o que Mal vai fazer quando receber a bola, sei o que Trinh vai fazer. Todos nós podemos trabalhar fora disso. que.

“É mais fácil jogar com jogadores quando você conhece suas tendências”, acrescentou Smith. “Aprendemos muito um com o outro e continuaremos a aprender.”

Este jogo contra o México foi uma boa medida de quanto progresso o USWNT fez nestes primeiros dois meses com Hayes. Um bom sinal é que o último jogo contra o México é uma lembrança distante.

