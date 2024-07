3 membros do quarteto Gospel Music Hall of Fame, incluindo 7 mortos em acidente de avião no Wyoming

Três membros do quarteto Hall of Fame da Gospel Music Association, The Nelons, estavam entre as sete pessoas mortas em um acidente de avião no Wyoming, de acordo com um comunicado de um membro da tripulação que não estava no avião.

A cofundadora da Nelons, Kelly Nelon Clark, seu marido Jason Clark e sua filha Amber Nelon Kistler morreram no acidente na tarde de sexta-feira, de acordo com um comunicado da filha Autumn Nelon Streetman.

“Obrigado pelas orações já estendidas a mim, meu marido, Jamie, e nosso filho que logo nascerá, e aos pais de Jason, Don e Linda Clark”, disse Nelon Streetman. “Agradecemos suas orações contínuas, amor e apoio enquanto navegamos nos próximos dias.”

Nelon Streetman diz que o marido de Nelon Kistler, Nathan Kistler, a amiga da família Melody Hodges e Larry e Melissa Haynie também morreram no acidente.

Não houve sobreviventes.

O grupo estava viajando para o Alasca para participar do Gaither Homecoming Cruise Grupo Musical GaitherPatrocinador de cruzeiros com vários cantores e grupos gospel.

Gaither Music disse que Hodges era assistente da banda. Larry Haney é o piloto do avião e Melissa Haney é sua esposa. A aeronave foi identificada como um turboélice monomotor Pilatus PC-12/47E.

O acidente aconteceu por volta das 13h, horário local, no condado de Campbell, Wyoming, ao norte de Gillette, de acordo com a porta-voz do condado de Campbell, Leslie Perkins.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Keith Holloway, disse que uma equipe de investigadores era esperada no local na noite de sábado.

“A aeronave está em um local remoto e assim que obtiverem acesso, começarão a documentar a cena, inspecionando a aeronave”, disse Holloway. “A aeronave será recuperada e transportada para uma instalação segura para avaliação adicional.”

Um relatório preliminar sobre o acidente é esperado em cerca de 30 dias, enquanto um relatório final com a causa provável do acidente pode levar até dois anos, disse Holloway.

Os Nelons foram incluídos no Hall da Fama da Associação de Música Gospel em 2016 e ganharam 10 prêmios GMA Dove, incluindo vários prêmios de Canção do Ano e Álbum do Ano.