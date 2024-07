27 pessoas, incluindo o presidente da Federação Colombiana de Futebol e seu filho, foram presas no caos da final da Copa América.

Miami Gardens, Flórida. (AP) – 27 pessoas foram detidas, incluindo o presidente da federação colombiana de futebol e o seu filho. Problemas de controle de multidão Enquanto isso, a final da Copa América estourou no domingo Argentina e ColômbiaA polícia disse segunda-feira.

Ramon Jesurun e seu filho, Ramon Jamil Jesurun, foram detidos e acusados ​​​​após o show no Hard Rock Stadium, disse o detetive da polícia de Miami-Dade, Andre Martin, à Associated Press.

Os dois enfrentam três acusações criminais contra um oficial depois de supostamente brigarem contra vários seguranças do estádio. Após a partida, os dois tentaram entrar no estádio por um túnel onde jornalistas estavam reunidos, segundo registros de prisão. Eles foram detidos pela segurança e ficaram “zangados” com o atraso, disse o relatório policial. Uma altercação verbal acabou se tornando física, com o guarda Ramon Jamil colocando uma “palma aberta” no peito de Jesurun para “manejá-lo de volta” e o jovem Jesurun agarrando o guarda “pelo pescoço” e puxando-o para o chão “dando dois socos. O vítima”, disse o relatório. Ambos estavam sob custódia depois da meia-noite. foram mantidos

A federação colombiana de futebol não respondeu imediatamente na segunda-feira ao pedido de comentários da AP.

Ramon Jesurun, 71 anos, é presidente da Confederação Colombiana de Futebol desde 2015 e vice-presidente da CONMEBOL, órgão regulador do futebol sul-americano que sedia a Copa América.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a entidade disse lamentar a visão de inúmeros torcedores entrando no estádio sem ingressos e “destruindo” o evento. O O jogo atrasou mais de uma hora Enquanto as autoridades trabalhavam para conter a situação, eles finalmente decidiram permitir a entrada de alguns fãs sem passar pelos postos de segurança.

“Nesta situação, a CONMEBOL está sujeita às decisões tomadas pelas autoridades do Hard Rock Stadium de acordo com as obrigações contratuais estabelecidas para medidas de segurança”, afirmou o órgão. “Além dos produtos estipulados neste acordo, a CONMEBOL recomendou a esses dirigentes procedimentos comprovados em casos desta magnitude, que não foram levados em consideração”.

A segurança no Hard Rock Stadium – sede dos jogos da Copa do Mundo de 2026 – é uma responsabilidade compartilhada entre os dirigentes do estádio, a organização, a CONCACAF (o órgão regulador que supervisiona o futebol na América do Norte, Central e no Caribe) e a polícia local.

“Mais que o dobro da equipe” usada para um evento regular no domingo, disse uma porta-voz do estádio em comunicado à imprensa.

A polícia de Miami-Dade disse que mais de 800 policiais estiveram no evento. Além dos presos, 55 pessoas foram evacuadas.

Foi uma cena caótica poucas horas antes do início programado para as 20h. Uma partida de campeonato entre dois países sul-americanos: Os torcedores forçaram a entrada, pularam as grades de proteção, passaram por policiais e porteiros do estádio, alguns parecendo frenéticos enquanto procuravam por seus recém-chegados.

Isso parece ter causado muitos danos ao solo. Vídeos e fotos postados nas redes sociais mostraram grades laterais de escadas rolantes, sapatos, latas de refrigerante, óculos de leitura e roupas deixadas dentro do estádio. As grades de segurança de um posto de controle na entrada sudoeste do estádio cederam, empurrando milhares de pessoas, incluindo crianças chorando, contra eles.

Liberação do Hard Rock Stadium: Os dirigentes do estádio contataram os organizadores da partida por volta das 20h e decidiram abrir os portões para torcedores com e sem ingressos que foram empurrados contra a entrada por medo de superlotação e ferimentos graves. As portas foram fechadas e muitos fãs com ingressos foram liberados.

O estádio em Miami Gardens, Flórida, casa dos Dolphins da NFL, será palco de sete partidas da Copa do Mundo em 2026, incluindo as quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar.

A FIFA organiza a Copa do Mundo e é um órgão separado da CONMEBOL. A FIFA é uma confederação internacional que supervisiona mais de 200 associações afiliadas a órgãos regionais como a CONMEBOL.

Ramon Jezurun também Membro do Conselho da FIFA.

A FIFA não respondeu imediatamente ao pedido da AP para comentar as questões de controle de multidões e como evitar problemas semelhantes em 2026.

O especialista em controle de multidões e advogado Steve Adelman, vice-presidente da Event Protection Coalition, disse que os organizadores do Hard Rock não conseguiram entender que o jogo de domingo traria torcedores ansiosos para ver seus times, alguns dispostos a entrar.

“Uma partida entre torcedores de duas nações rivais da América do Sul é o mais emocionante que você pode imaginar”, disse ele.

Adelman disse que os organizadores deveriam ter aprendido com a final do Campeonato Europeu de 2021 no Estádio de Wembley, em Londres, onde torcedores ingleses sem ingressos invadiram para a partida de seu time contra a Itália. 19 policiais ficaram feridos no confronto e 53 pessoas foram presas. Em 1989, 97 pessoas ficaram miseravelmente esmagadas quando torcedores entraram no estádio para assistir a uma partida importante da Inglaterra.

“Infelizmente, os jogos internacionais de futebol têm sido marcados por este tipo de comportamento agressivo dos adeptos”, disse Adelman. “Este comportamento não é desejável, não é bom, mas é razoavelmente esperado. … Eles devem planejar o público em que podem estar, não o público que desejam.”

___

Os redatores da Associated Press Terry Spencer, Astrid Suarez e Gisela Solomon contribuíram para este relatório.

___

AP Futebol: https://apnews.com/hub/soccer