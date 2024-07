109 pessoas morreram em um deslizamento de terra em Kerala, na Índia

Fortes chuvas provocaram vários deslizamentos de terra no estado de Kerala, no sul da Índia, matando pelo menos 109 pessoas, e as autoridades disseram que esforços de resgate estavam em andamento para ajudar os presos.

Pelo menos 176 pessoas ficaram feridas nas inundações repentinas de terça-feira no distrito de Wayanad, em Kerala, no auge das chuvas de monções, de acordo com o gabinete do juiz distrital Meghashree DR.